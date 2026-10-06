Trump autorizó el fusilamiento del ex psiquiatra del Ejército, condenado por la masacre de Fort Hood: ¿Quién es Nidal Hasan?

A 17 años de la masacre de la base militar de Fort Hood en Texas perpetrada por el exmayor Nidal Malik Hasan en 2009, quien mató a 13 personas e hirió a otras 32, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por fusilamiento del detenido.

El también psiquiatra del Ejército estadounidense fue condenado a muerte en 2013 por ser el autor del tiroteo en la base militar, según informó el Pentágono. La ejecución será la primera realizada por el Ejército estadounidense desde 1961.

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por fusilamiento y Trump dio su aprobación, según confirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.

"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha recomendado -y el presidente Donald J. Trump ha aprobado- la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los EEUU para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan", escribió Parnell. "El secretario del Ejército determinará la fecha y el lugar de la ejecución. El día del juicio para Hasan finalmente ha llegado", agregó el portavoz.

¿Cómo fue la masacre ?





Hasan, un psiquiatra del Ejército nacido en Estados Unidos y de ascendencia palestina, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 dentro de una instalación de Fort Hood donde los militares esperaban para ser desplegados en zonas de combate.

Doce de las personas asesinadas y 30 de los heridos eran soldados y Hasan recibió disparos de una agente de la Policía civil que respondió al ataque y quedó parcialmente paralizado.

En esta base militar se produjo la masacre (Archivo).

Hasan fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar, después de ser declarado culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado.

Durante el juicio decidió ejercer su propia defensa, no llamó a testigos ni prestó declaración y no intentó negar los cargos y hoy permanece recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas.

El motivo del ataque





El ataque ocurrió en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, una instalación de la extensa base militar de Texas utilizada por militares que esperaban su despliegue o su regreso de misiones en el extranjero. Hasan, que entonces tenía el rango de mayor, disparó contra los soldados dentro de la instalación.

La investigación y el juicio establecieron que Hasan se oponía a las operaciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán y que había mantenido comunicaciones por internet con Anwar al Awlaki, un clérigo radical vinculado al grupo terrorista Al Qaeda en la península arábiga.