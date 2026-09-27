Trump confirmó un plan terrorista contra base militar de Estados Unidos

El presidente Donald Trump afirmó que las personas arrestadas en Reino Unido por cargos de terrorismo pretendían perpetrar un ataque contra la base de RAF Fairford, un emplazamiento militar estratégico utilizado por Estados Unidos.

La captura del grupo sospechoso se produjo tras un operativo de vigilancia prolongado entre las fuerzas de seguridad británicas y norteamericanas.

Operativo conjunto y detenciones en Gloucestershire

Las autoridades británicas mantienen bajo custodia a cinco individuos investigados por la presunta preparación de un acto terrorista y delitos vinculados a la posesión de explosivos.

El procedimiento comenzó durante la madrugada, cuando una vecina de la zona dio la alarma tras detectar tres furgonetas en actitud sospechosa en las inmediaciones del recinto.

Ante el reporte, efectivos armados y unidades de la Policía Antiterrorista desplegaron un cordón de seguridad de 400 metros alrededor del área. Expertos en desactivación de artefactos inspeccionaron los vehículos con ayuda de robots especializados, mientras que unas 85 familias de la localidad de Whelford fueron evacuadas de manera preventiva hacia un centro recreativo cercano.

Referido a la efectividad de las acciones coordinadas, el mandatario estadounidense expresó: "Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza... Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo. Y los capturamos".

Asimismo, Donald Trump remarcó el trabajo entre ambas naciones: "Las detenciones en el Reino Unido fueron fantásticas. Trabajar con Gran Bretaña fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación".