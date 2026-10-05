Trump elogió la "increíble" victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de la elección presidencial en Brasil fue "increíble" aunque vaticinó que la segunda vuelta que se desarrollará el 25 de octubre será "muy reñida".

"Bueno, es una gran victoria. Ajustada pero una victoria muy importante. Increíble, la verdad", afirmó el mandatario estadounidense a los periodistas al salir de la Casa Blanca, según citaron los diarios brasileños Jornal do Brasil y O Globo.

En los comicios que se llevaron a cabo el domingo, Flávio Bolsonaro, candidato del PL, se impuso con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como ninguno llegó al 50%, el próximo mandatario de Brasil se definirá en el balotaje.

Consultado al respecto, Trump recalcó que la segunda vuelta será "muy reñida" y al preguntársele si apoyaba a Bolsonaro, no respondió. "Estamos siguiendo de cerca todo el proceso y las elecciones", agregó.

En la noche del domingo, luego de que se conocieran los resultados de los comicios en Brasil, Trump había hecho una referencia pero solo para destacar la celeridad con la que se habían informado las cifras definitivas del conteo.

"Ciento veinticinco millones de personas votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados se conocieron poco después del cierre de la votación, el mismo día!", ponderó Trump en Truth Social y luego criticó el conteo de votos en circunscripciones gobernadas por los demócratas. "En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de Estados Unidos, los resultados -con cifras mucho menores- a menudo tardan semanas en amañarse... digo, en calcularse", disparó.

El análisis de Marco Rubio

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, remarcó que "todos esperaban" que las elecciones presidenciales fueran a una segunda vuelta.

"Se llegó a la segunda ronda y todos esperábamos que esto sucediera. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos", apuntó.