Donald Trump y líderes de la IA firman pacto de autorregulación

Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con los principales ejecutivos de la industria de la inteligencia artificial para sellar un documento de autorregulación y seguridad sobre el desarrollo de esta tecnología.

El compromiso, de carácter voluntario y calificado por el presidente norteamericano como un pacto "moralmente vinculante", busca equilibrar la supervisión de los sistemas avanzados sin imponer marcos regulatorios estrictos que limiten el crecimiento del sector.

Principios de autorregulación y compromisos voluntarios

El texto suscrito establece directrices sobre evaluación de riesgos y mecanismos de vigilancia que las propias compañías administrarán de forma independiente.

Según el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la iniciativa funciona como una declaración de principios orientada a marcar expectativas en la industria, priorizando que la competencia de Estados Unidos se mantenga a la vanguardia global frente a potencias rivales como China.

Por su parte, el mandatario estadounidense describió el acuerdo ante los medios como una especie de constitución moral para el sector tecnológico.

Asimismo, planteó que en el futuro los compromisos asumidos de manera privada por los desarrolladores podrían derivar en normativas de carácter obligatorio si la evolución técnica así lo requiere.

Encuentro de ejecutivos y debate por la supervisión

La cita contó con la presencia de referentes de la industria tecnológica como Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (xAI) y Jensen Huang (Nvidia). Durante el diálogo se abordó el desafío que representan los modelos de aprendizaje automático y la necesidad de evitar la sobrerregulación estatal.

Pese al carácter voluntario del pacto, la iniciativa responde a la creciente inquietud pública y legislativa respecto a la seguridad de los algoritmos y a la gestión de riesgos operacionales.

Con esta firma, la administración estadounidense apuesta por un esquema de control interno guiado por las propias empresas tecnológicas mientras acelera el despliegue del sector a escala global.