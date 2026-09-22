Trump en la ONU: "Hacemos un trato con Irán o los aniquilo definitivamente"

El mandatario estadounidense Donald Trump lanzó una fuerte amenaza contra la República Islámica en su intervención dentro de la Asamblea General de la ONU.

En un discurso marcado por el endurecimiento del tono diplomático, el jefe de Estado condicionó el equilibrio militar en Medio Oriente a la firma inmediata de un convenio bilateral bajo los términos de Estados Unidos.

La advertencia de Donald Trump ante el pleno multilateral

Durante su exposición frente a los líderes globales en Nueva York, el presidente norteamericano remarcó la postura de la Casa Blanca frente al programa nuclear y militar iraní.



En su discurso, Trump afirmó: "Hacemos un trato con Irán o los aniquilo definitivamente".

La declaración acentúa el enfrentamiento directo entre Washington y Teherán, en un escenario atravesado por bloqueos comerciales y un despliegue de fuerzas navales en áreas estratégicas.

Tensión diplomática en Medio Oriente y la reacción internacional

El contundente pronunciamiento generó preocupación inmediata entre los representantes de la Organización de las Naciones Unidas, quienes observan con alarma un posible escalamiento bélico de mayor escala.

De concretarse el endurecimiento de las acciones defensivas, la estabilidad en los pasos marítimos de comercio exterior podría sufrir severas interrupciones.

La cumbre en el multilateralismo internacional continúa con el foco puesto en la respuesta que ofrecerán las diplomacias aliadas y los organismos de seguridad global tras las duras palabras del líder norteamericano.