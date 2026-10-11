El presidente de EE. UU., Donald Trump, reclamó un cambio de liderazgo político en Kiev y responsabilizó al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, por el alza del precio del diésel en el mercado internacional.

Ante los cuestionamientos, el líder ucraniano afirmó que Rusia es la única responsable del conflicto bélico y supeditó el fin de las incursiones contra refinerías enemigas a que el régimen de Vladimir Putin frene sus embates contra la red eléctrica nacional.

Cruce diplomático y condición para la tregua

El choque dialéctico ocurrió tras la propuesta planteada por la Casa Blanca para buscar un desenlace negociado al enfrentamiento armado.

Por su parte, la diplomacia ucraniana, encabezada por el canciller Andrii Sybiha, rechazó las objeciones norteamericanas y defendió la legitimidad del gobierno surgido del voto popular.

"Ucrania estará lista para dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética", manifestó Volodímir Zelenski en sus redes sociales. El jefe de Estado aclaró que cualquier proceso de desescalada requiere garantías de cumplimiento de ambas partes.

Escalada bélica e impacto en infraestructura

Las discrepancias políticas coincidieron con un incremento de los ataques con vehículos aéreos no tripulados. Una de las incursiones afectó las instalaciones informáticas estratégicas de la compañía Yandex en la localidad de Vladimir.

En paralelo, se registraron graves consecuencias civiles tras una incursión de fuerzas enemigas en la región de Zaporiyia, que provocó decenas de víctimas fatales. A su vez, reportes fronterizos en la zona de Briansk confirmaron daños edilicios e impactantes detonaciones.