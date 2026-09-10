Trump prometió 5000 dólares a cada votante si los republicanos ganan las elecciones

De cara a las próximas elecciones en Estados Unidos, Donald Trump prometió otorgar 5.000 dólares a cada estadounidense adulto si los republicanos ganan ambas cámaras del Congreso.

El presidente del país norteamericano lo expresó a lo largo de un prolongado discurso que pronunció durante la convención de su partido, donde se maneja como líder inconmovible.

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Mientras se dirigía a la convención, Trump había reconocido que los estadounidenses podrían tener que esperar un poco más para ver un alivio en los altos precios de los combustibles. "Creo que va a tomar un poco más de tiempo que hasta las elecciones de mitad de mandato", evaluó.

El Presidente reiteró ese mensaje en su discurso, al argumentar que las dificultades económicas de corto plazo provocadas por la guerra con Irán valían la pena para evitar que Teherán desarrollara armas nucleares.

Otros regalos de Trump





La postura dadivosa de Trump se complementa con obsequios monetarios del presidente de los Estados Unidos que se conocieron en las últimas horas, como las donaciones de 45.000 dólares en efectivo a tres asesoras de la Casa Blanca.

Las tres beneficiarias de estos "obsequios en efectivo para las festividades", como son descritos en el documento, son la asesora de la Casa Blanca, Natalie Harp y otras dos colaboradoras del líder republicano: su asistente ejecutiva, Chamberlain Harris, y su asesora de comunicaciones, Margo Martin, de 35 años, 31 y 26 respectivamente.

¿Qué se vota el 3 de noviembre ?





Las Elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos buscarán elegir a los 435 miembros de ese organismo, y estos comicios coinciden con otros federales, estatales y locales, y forman parte del ciclo electoral bienal del Congreso de ese país.

Los representantes elegidos integrarán el 120.º Congreso, cuyo mandato se extenderá desde el 3 de enero de 2027 hasta el 3 de enero de 2029, y la distribución de los 435 escaños entre los estados se realiza cada 10 años tras el censo nacional por el método de proporciones iguales.

Cada estado recibe al menos un escaño.





Los escaños restantes se asignan proporcionalmente a la población estatal.





El reparto se mantiene vigente hasta el siguiente censo decenal.



