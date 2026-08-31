Trump publicó un video creado con IA que muestra la destrucción de una isla de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la mecha de la tensión internacional al difundir un impactante video generado mediante inteligencia artificial que simula la destrucción de la isla iraní de Jarg, un punto de altísimo valor estratégico para las exportaciones de crudo de ese país.

Las imágenes, presentadas desde la perspectiva de una aeronave militar, muestran supuestos bombardeos sobre la infraestructura de la isla, incluyendo la explosión de un tanque de almacenamiento y un buque petrolero.

Junto al material audiovisual, Trump acompañó la publicación del domingo en su plataforma Truth Social con un categórico mensaje: "¡La isla de Jarg siendo hecha añicos!!! Presidente DJT".

Aunque el video difundido no registra hechos reales sino una simulación por computadora, la elección de la isla de Jarg no resulta azarosa. El territorio insular concentra la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Irán y posee infraestructura crucial para el almacenamiento y embarque de crudo.

Por este motivo, la isla ya había aparecido en reiteradas oportunidades entre las advertencias de Trump desde el inicio de las hostilidades bélicas que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán.

Donald Trump compartió en Truth Social un video generado con inteligencia artificial que muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg.

Un eventual ataque contra sus instalaciones significaría un golpe demoledor a las finanzas de Teherán y provocaría un severo impacto en los mercados energéticos globales.

Ataque estadounidense en Larak y respuesta con misiles

La provocación digital del líder norteamericano se produjo pocas horas después del primer ataque militar de Washington contra objetivos iraníes en casi un mes. La ofensiva real tuvo lugar en la isla de Larak, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según detalló el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación buscó neutralizar armamento de la Guardia Revolucionaria: "Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial", informaron, sosteniendo que el objetivo destruido contenía cohetes cargados con minas marítimas.

La contestación de Teherán no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein, ubicadas en Jordania. Sin embargo, las Fuerzas Armadas jordanas confirmaron que sus sistemas de defensa lograron interceptar los ocho proyectiles lanzados, sin registrarse víctimas ni daños materiales.



