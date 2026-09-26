Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y crece la tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta presentada por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia el fin de las hostilidades en Medio Oriente.

El ofrecimiento había sido transmitido a Washington mediante la mediación de Qatar, en el marco de los contactos diplomáticos desarrollados durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

La propuesta de Teherán buscaba poner fin a las hostilidades y restablecer la circulación marítima en un plazo de siete días.

¿Qué proponía Irán para reabrir el estrecho de Ormuz?

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, explicó que el plan establecía una hoja de ruta de una semana, cuyo cumplimiento comenzaría una vez que Estados Unidos aceptara las condiciones planteadas por Teherán.

La propuesta contemplaba que Washington levantara el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, flexibilizara las sanciones a las exportaciones de petróleo y aceptara un alto el fuego que también incluyera al Líbano.

A cambio, las autoridades iraníes se comprometían a completar los primeros pasos durante cuatro o cinco jornadas y habilitar nuevamente el paso marítimo al sexto día.

El canciller iraní presentó las condiciones del acuerdo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El séptimo estaba reservado para iniciar conversaciones con Estados Unidos destinadas a alcanzar un entendimiento definitivo sobre los asuntos pendientes, incluido el programa nuclear.

Araghchi aseguró que su país tenía preparado el mecanismo necesario para avanzar con la iniciativa y sostuvo que su implementación dependía de la aceptación estadounidense.

El Gobierno iraní también buscó dejar abierta la vía diplomática mediante la intervención de Qatar, que actuó como intermediario entre ambas partes. Sin embargo, las diferencias sobre las condiciones del acuerdo impidieron alcanzar un entendimiento.

Los enfrentamientos militares mantienen en alerta a Medio Oriente y complican los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una tregua.

La postura de Trump y el futuro de las negociaciones

La decisión de la Casa Blanca representa un nuevo obstáculo para las gestiones diplomáticas encaminadas a detener una guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

De acuerdo a funcionarios estadounidenses, Trump también había comunicado a sus colaboradores que contemplaba la posibilidad de una nueva campaña de bombardeos después de las elecciones legislativas de noviembre.

Sin embargo, esa información corresponde a una evaluación atribuida a fuentes oficiales y no constituye un anuncio formal de nuevas operaciones militares.

Washington rechazó las condiciones planteadas por Teherán para avanzar hacia un entendimiento.

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz constituye una vía estratégica para el comercio internacional, ya que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y permite transportar hidrocarburos hacia los mercados internacionales.

Antes del conflicto, por esta ruta circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas comercializado mundialmente. Su interrupción provocó importantes alteraciones en el abastecimiento energético y el transporte marítimo.

Esta ruta estratégica concentra una parte fundamental del comercio mundial de petróleo y gas, afectado por el conflicto.

La prolongación de las restricciones también mantiene la incertidumbre sobre los precios internacionales de los combustibles, los costos logísticos y la disponibilidad de suministros.

Mientras tanto, los contactos diplomáticos continúan sin un entendimiento definitivo. La reapertura del paso marítimo permanece vinculada a las negociaciones sobre las sanciones económicas, el bloqueo naval y las condiciones para detener las hostilidades en la región.