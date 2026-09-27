Trump rechazó propuesta de Irán pero espera retomar las conversaciones para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que espera que las conversaciones con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz se reanuden la próxima semana. Así lo indicó tan solo un día después de rechazar una propuesta de tregua presentada por Teherán.

"Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer. Es lo que quizá habríamos aceptado hace un año", afirmó el mandatario estadounidense al medio Axios.

Asimismo, indicó que los iraníes "están perdiendo estrepitosamente" y consideró que "han sobrevalorado sus cartas".

Irán había anunciado el viernes que había presentado una propuesta a Estados Unidos para reabrir Ormuz en un plazo de siete días. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, había precisado que la propuesta se había elaborado "en coordinación" con el guía supremo, Mojtaba Jamenei, último árbitro de las decisiones de la república islámica.

Cuándo retomarían el diálogo Estados Unidos e Irán

Según Axios, que cita fuentes cercanas al tema, las conversaciones entre Washington y Teherán podrían reanudarse este lunes, días después de los intercambios que mantuvieron los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Las nuevas negociaciones se llevarían a cabo a través de mediadores qataríes.