Trump reclamó el Nobel de la Paz: "No estoy presumiendo, estoy diciendo los hechos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó públicamente la concesión del Premio Nobel de la Paz de 2026.

Ante periodistas, el jefe de Estado sostuvo que su gestión diplomática logró resolver ocho guerras y evitar la pérdida de millones de vidas en distintas regiones del mundo.

Argumentos sobre la política exterior norteamericana

En sus declaraciones, el mandatario defendió el impacto de sus decisiones en la escena internacional desde su regreso al poder. "Hice cosas que nadie más ha hecho jamás. No estoy presumiendo. Solo les estoy diciendo los hechos", afirmó Donald Trump para justificar su postura.

Asimismo, el presidente aseveró: "Resolví ocho guerras. Otra está por venir. Recuperé a todos los rehenes". El dirigente contrapuso su desempeño con el reconocimiento otorgado en 2009 a Barack Obama, de quien sostuvo que "no hizo nada" para recibir dicho galardón.

Expectativa ante el fallo del Comité Nobel

Pese a fundamentar su aspiración, el mandatario estadounidense expresó dudas respecto a la decisión final que tomará la institución responsable del premio en Noruega. "No sé cuáles serán sus decisiones. Tienen reputación de quizá no dárselo a personas como yo", manifestó ante los medios.

El mandatario advirtió además que una eventual exclusión de su candidatura afectaría el prestigio y la credibilidad del organismo noruego. El anuncio oficial sobre la personalidad u organización galardonada se realizará este viernes en la ciudad de Oslo.