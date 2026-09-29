Trump se reunió con Musk, Bezos y Nadella por el futuro de la IA

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un encuentro clave en la Casa Blanca con los máximos referentes de la industria tecnológica, entre los que destacaron Elon Musk, Jeff Bezos y Satya Nadella.

La cumbre de alto nivel tuvo como objetivo coordinar la estrategia nacional en torno al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y consolidar el liderazgo tecnológico estadounidense frente al avance de competidores globales como China.

Durante la reunión, las autoridades de la administración gubernamental y los ejecutivos abordaron el financiamiento de infraestructura energética, los centros de datos masivos y los límites normativos que regirán la industria.