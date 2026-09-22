Trump se reunió con el británico Andy Burnham: el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas formó parte de la bilateral

En el marco de la Asamblea de la ONU, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, quien brindó luego a la prensa una declaración de alto impacto al informar que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas formó parte de la conversación.

Ocurre luego de que presidente de la Nación, Javier Milei, asegurara que su principal socio internacional con despacho en el Salón Oval evalúa cambiar su posición histórica de neutralidad en el conflicto.

De ser así, Trump pondría su agenda en la región por encima de su alianza de larga data con los británicos. "Las relaciones están mejorando", reveló tras los chispazos igualmente el estadounidense luego de que Burnham revelara que hablaron sobre Malvinas.

"Hay un tremendo patriotismo en Gran Bretaña, que espera un buen liderazgo y el éxito y él -por Burnham- es un hombre de negocios nato", continuó Trump y agregó: "Hemos tenido muchas conversaciones, incluso antes de esta reunión hablamos por teléfono en numerosas ocasiones, creo que nos está yendo muy bien", marcó.

Trump había cuestionado la falta de apoyo militar de los británicos en Irán a los Estados Unidos. Esa crítica derivó en que diera relevancia al reclamo de la Argentina sobre Malvinas en declaraciones a la prensa.

Milei brindó luego una cadena nacional con anuncios que profundizará en su discurso de este miércoles en la ONU con eje en el reclamo de soberanía y el endurecimiento de sanciones a empresas que exploten recursos naturales en la zona.

Burnham reaccionó en Nueva York y dijo que Reino Unido está "listo para desempeñar su papel en el conflicto de Medio Oriente".

Milei, sin bilateral con Trump, podrían compartir foto

Milei llegó a Nueva York esta mañana. No tiene en agenda una reunión con su par republicano pero sí podrían encontrarse en el marco de la cumbre de "Escudo de las Américas" que se desarrolla desde las 15.

Trump, Milei y otros jefes de Estado en Escudo de las Americas.

El gobierno argentino está atento a cualquier señal que pueda dar Trump al respecto de Malvinas o cualquiera de sus funcionarios de primer nivel que están presentes en Naciones Unidas, como el secretario de Estado, Marco Rubio que hoy a las 19.55 tiene pautado un mano a mano con Milei.

Tendrá lugar luego de que el presiente de Brasil, Lula da Silva, le rechazara el saludo esta tarde a Rubio en la ONU, a pocas horas de dar su discurso ante la Asamblea, el cual Brasilia anticipa como fuertemente crítico para la Casa Blanca republicana, con posibles acusaciones desde el atril de mármol de injerencia en las elecciones en las que Lula buscará la reelección el inminente 4 de octubre.