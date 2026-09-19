Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York: será el primer encuentro tras la detención de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá la próxima semana un encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su visita a la Asamblea General de la ONU.

La cita marcará un nuevo capítulo en el vínculo diplomático entre ambos países luego de los profundos cambios políticos registrados durante los últimos meses y la detención de Nicolás Maduro.

La Casa Blanca confirmó el encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, una reunión que podría marcar un nuevo capítulo en la relación bilateral.

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunirán en Nueva York

Según explicó, embajador de Estados Unidos ante la ONU, no se tratará de una reunión bilateral formal, sino de un, conocido en el ámbito diplomático como pull-aside.

De hecho, la cita se producirá durante una jornada cargada de actividades para Trump, ya que tiene previsto pronunciar un discurso ante la Asamblea General y mantener reuniones con otros líderes internacionales antes de encontrarse con Rodríguez.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reúne cada año a líderes mundiales en Nueva York y funciona como escenario de importantes contactos diplomáticos.

Uno de los puntos centrales de esta nueva relación está relacionado con el sector energético. Durante agosto, Estados Unidos y Venezuela alcanzaron un acuerdo que le otorgó a Washington una participación en las reservas petroleras venezolanas.

Por otro lado, el gobierno de Rodríguez presentó un proyecto de iniciativa como parte de un proceso destinado a recuperar la economía y modernizar la industria energética del país.

La producción y las reservas de petróleo ocupan un lugar central en el nuevo acercamiento económico entre Estados Unidos y Venezuela.

Por otro lado, el encuentro también tendrá un. Los contactos presidenciales entre ambos países fueron escasos durante las últimas décadas.

En 2015, Barack Obama y Nicolás Maduro mantuvieron un breve intercambio durante la Cumbre de las Américas en Panamá, mientras que en 1999 Bill Clinton y Hugo Chávez habían celebrado una reunión en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los antecedentes de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela incluyen encuentros entre Barack Obama y Nicolás Maduro, y entre Bill Clinton y Hugo Chávez.

La cita del martes 22 de septiembre será, por lo tanto, la primera reunión presencial entre Trump y Rodríguez y se producirá mientras ambos gobiernos continúan redefiniendo una relación bilateral que atravesó años de fuertes tensiones.

Sin dudas, la agenda energética, los antecedentes históricos y el contexto de la Asamblea General de la ONU muestran que la reunión podría abrir una nueva etapa de diálogo, aunque su alcance dependerá de los acuerdos concretos que ambos gobiernos logren construir.