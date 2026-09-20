Trump y Burnham preparan un cara a cara en Nueva York mientras Milei pondrá el foco en Malvinas en la ONU

Se viene la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York y se prevé una reunión bilateral clave entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, en el marco de fuerte tensión entre los socios históricos por los reclamos del republicano por Ormuz que el gobierno de Javier Milei confía deriven en un giro por Malvinas.

La declaración de Trump sobre las islas del Atlántico Sur ocurrió a comienzos de septiembre en el marco de su enojo con los británicos por, entre otros temas, no enviar recursos militares al estrecho en pleno conflicto de Estados Unidos con Irán.

La sola mención de Trump sobre Malvinas cayó muy mal en Londres, desde donde negaron cualquier posibilidad de diálogo con la Argentina y reiteraron su posición sobre la "autodeterminación" de los isleños.

Si el presidente estadounidense y el primer ministro británico concretan finalmente su reunión en Nueva York, se especula con que la islas argentinas formen parte de la conversación.

Milei y Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca en 2025.

Así apuestan que será en la Casa Rosada y con un eco favorable para la Argentina. El gobierno de La Libertad Avanza analizan que, si bien Estados Unidos y Gran Bretaña son socios históricos, Milei ha cosechado un vínculo geopolítico reciente pero profundo con el republicano.

Trump dijo la semana pasada, en la previa de múltiples encuentros en el marco de la ONU, que el primer ministro británico del partido laborista es "un tipo muy simpático" al que lo ve "del lado liberal".

Expectativa: ¿Milei pedirá a Trump en la ONU apoyo sobre Malvinas?





En la Argentina, lo que dijo Trump de Malvinas para alterar a Londres se tradujo en un giro de Milei sobre el ímpetu político a la defensa de la soberanía del territorio austral que, esta semana, también reforzará en su discurso ante Naciones Unidas.

El presidente argentino viajará este lunes a la noche hacia Nueva York. En la Casa Rosada elaboran hace rato y al cuidadoso detalle el discurso que brindará con eje en Malvinas. Todavía no confirman ni desmienten si tendrá en agenda una bilateral con Trump.

En la ONU, Milei ratificó el reclamo argentino en presentaciones anteriores de forma concisa y formal, pero ahora se espera que se explaye.

Naciones Unidas en Nueva York.

La mayor expectativa pasa por si el mandatario nacional apelará o no desde ese atril a que Trump abandone la postura de neutralidad que la Casa Blanca mantuvo desde el inicio del conflicto bilateral.

Cuando lo hizo de forma local, desde la Casa Rosada y por cadena nacional, el Jefe de Estado aseguró: "Trump dijo que Estados Unidos está reevaluando su posición histórica" sobre Malvinas.

Si ocurre la reunión prevista en Nueva York esta semana entre Trump y Burnham será la hora de la verdad.