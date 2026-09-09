Trump y el conflicto con Irán: "La guerra terminará inmediatamente después de elecciones"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este miércoles que el conflicto bélico con Irán llegará a su fin de manera inmediata tras los comicios legislativos previstos para el próximo 3 de noviembre.

Según el mandatario, las autoridades iraníes están "desesperadas" por condicionar el resultado electoral para lograr el ascenso de líderes con posturas más débiles que les permitan avanzar en su programa militar.

Acusaciones sobre el programa nuclear y las elecciones

En un encuentro con la prensa, el jefe de Estado norteamericano remarcó que las intenciones de la nación asiática representan una amenaza global.

"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones, porque no pueden resistir más", afirmó el presidente Donald Trump.

"Están desesperados por intentar influir en las elecciones para que podamos tener un grupo de personas débiles y agradables en el poder, dejarlos en paz y permitirles tener su arma nuclear", manifestó.

El líder republicano agregó: "Lo único que quieren es un arma nuclear, y si la tuvieran, el mundo entero estaría en serios problemas".

Sin intenciones de entablar negociaciones bilaterales

A pesar de sus proyecciones sobre el fin de las hostilidades, la administración estadounidense descartó entablar conversaciones diplomáticas en lo inmediato con la cúpula de Teherán.

"Para ser honesto, no lo estamos buscando", expresó el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de abrir un canal de diálogo antes de los comicios.

"Originalmente quería llegar a un acuerdo. Estamos tan avanzados en el proceso que les queda muy poco territorio, así que no lo estamos buscando. Sí, podría haber una negociación, pero no es algo que estemos considerando", concluyó Donald Trump.