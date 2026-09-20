Ucrania lanzó un ataque masivo con más de 1000 drones contra Rusia en medio de las elecciones

El ataque ucraniano contra territorio ruso se intensificó durante la madrugada del domingo, cuando más de 1000 de drones fueron lanzados hacia Moscú en coincidencia con el cierre de las elecciones parlamentarias, una ofensiva que el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, describió como la mayor registrada hasta ahora contra la ciudad.

Según las autoridades rusas, más de 1.600 drones fueron derribados o interceptados desde el sábado, entre ellos unos 450 que tenían como destino Moscú, en un ataque que provocó daños en una instalación de la refinería de petróleo de la capital y el impacto de un aparato en un edificio residencial.

Uno de los drones impactó contra un edificio residencial (Reuters).

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, informó que dos personas murieron y otras resultaron heridas como consecuencia de los ataques.

La operación incluyó, según afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, drones y misiles de fabricación nacional. El mandatario señaló, además, que entre los blancos se encontraban instalaciones vinculadas con la actividad petrolera y logística.

Desde Kiev sostienen que las acciones contra la infraestructura energética rusa tienen como objetivo reducir los recursos destinados a la guerra. Hasta el momento, Ucrania no brindó una confirmación oficial detallada sobre la magnitud de la operación.

La ofensiva se produjo mientras Rusia atravesaba la tercera y última jornada de las elecciones parlamentarias, que se desarrollaron entre el 18 y el 20 de septiembre. Moscú acusó a Kiev de intentar interferir en el proceso electoral. Kiev denunció que los comicios incluyeron territorios ucranianos ocupados por Rusia, lo cual consideró ilegal.