Un argentino de 40 años murió ahogado mientras practicaba surf en la Isla de Pascua

Un surfista argentino murió este martes en Rapa Nui, la Isla de Pascua chilena, luego de perder el conocimiento mientras practicaba surf junto a un grupo de amigos. La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, un marplatense de 40 años que estaba radicado desde hacía varios años en ese lugar.

El impactante accidente ocurrió cerca de las 16:30, cuando Balado se encontraba en una zona de rompientes utilizada habitualmente para practicar surf de grandes olas. Según indicaron los testigos, el hombre sufrió una descompensación durante una maniobra mientras se preparaba para finalizar la jornada.

Ante lo sucedido, los compañeros del surfista lograron sacarlo del agua y lo trasladaron por sus propios medios hasta el Hospital Hanga Roa. Los equipos de emergencia también fueron enviados al lugar, aunque cuando llegaron Balado ya había sido llevado al centro asistencial.

Gonzalo Balado vivía desde hace años en Rapa Nui junto a su pareja.

En el hospital, los médicos le practicaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero no lograron salvarle la vida. De acuerdo con el informe preliminar, la causa de muerte habría sido asfixia por inmersión.

Las autoridades marítimas señalaron que al momento del accidente no había alertas especiales por mal tiempo, marejadas ni condiciones meteorológicas adversas.

No obstante, desde la Gobernación Marítima de Hanga Roa remarcaron los riesgos que implica la práctica de deportes acuáticos, incluso cuando las condiciones del tiempo parecen normales.

Quién era Gonzalo Balado

El surfista marplatense que murió en Chile Balado vivía desde hacía varios años en Rapa Nui junto a su pareja, Yamileth Pasmiño. Además de su pasión por el surf, se dedicaba a la gastronomía y tenía un pequeño restaurante junto a ella.

En la comunidad local era conocido como "El Che Balado" o "Gonchi" y se había ganado reconocimiento por su experiencia para surfear olas grandes.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y allegados expresaron su dolor en las redes sociales. Su pareja le dedicó un sentido mensaje en el que recordó su vínculo con el mar: "Te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano".

Por último, las autoridades de Rapa Nui ya se comunicaron con la familia de Balado. Su madre, que vive en Argentina, viajaría a Chile para reunirse con sus allegados y realizar los trámites correspondientes. Por el momento, se analiza si los restos del surfista serán trasladados a la Argentina o permanecerán en la isla, una decisión que será definida junto a sus familiares.