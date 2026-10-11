Un argentino murió en un impactante accidente cuando viajaba en moto en Punta Cana

Un argentino de 30 años murió en las últimas horas en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana, República Dominicana. Fue identificado como Robert Farías García, de 30 años y oriundo de Pergamino.

El siniestro ocurrió sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, en las inmediaciones del cruce con la calle Domingo Maíz, en la localidad de Verón, cuando el conductor de un camión realizó una maniobra brusca que lo desestabilizó a Farías García cuando estaba a bordo de una moto.

La víctima tenía 30 años.

La reconstrucción preliminar planteó que Farías Rojas frenó de golpe para evitar el choque lo que generó que cayera sobre el asfalto y fuera aplastado por las ruedas del camión.

Tras el accidente fatal, los restos del ciudadano argentino fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), situado en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, donde le realizarán la autopsia correspondiente.

Los investigadores buscan determinar en qué circunstancias ocurrió el hecho, a la espera de los resultados de la autopsia.

Cuando finalicen la investigación, los familiares de Farías García deberán realizar las gestiones para repatriar el cuerpo.

Robert Farías García falleció en un accidente de tránsito en Punta Cana.

El pedido de justicia de la familia

La pareja de la víctima realizó un sentido posteo en la red social Facebook en el que exigió que "su nombre no quede en el olvido, que lo ocurrido no quede impune" y que los familiares puedan "conocer la verdad".

"Robert merece justicia. Su familia merece respuestas y su memoria merece que sigamos alzando la voz", remarcó al tiempo que agradeció el apoyo de las personas que "le dan fuerzas para seguir adelante".

Ana además comunicó que están "buscando información que pueda contribuir con la investigación" y que ayude a los familiares "a dar con el paradero del responsable". "Queremos respuestas, que se esclarezcan los hechos", sentenció.