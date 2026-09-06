Un avión de carga se despistó y se estrelló cerca del aeropuerto de Miami: hay cinco muertos

Un avión de carga se salió de pista al aterrizar, chocó contra varios vehículos y se incendió este domingo al estrellarse en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos. Autoridades confirmaron que cinco personas murieron.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, precisó la cifra de víctimas fatales y aseguró que esta tragedia "no supone una amenaza aparente para la seguridad pública".

La aeronave, un Boeing 767, había despegado de San Juan, Puerto Rico y se encontraba en la fase final de su vuelo hacia Miami cuando ocurrió el siniestro según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Tras este incidente se suspendió temporalmente la actividad aeroportuaria.

El accidente se produjo alrededor de las 14 hora local cuando el avión sobrepasó la pista diagonal y quedó inhabilitado en el extremo noroeste del predio, según Miami-Dade Aviation.

La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera y con una gran llamarada de humo detrás.