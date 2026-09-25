Un hombre atacó con un cuchillo a cinco personas en un convento en Polonia: un sacerdote murió y hay cuatro heridos

Un violento y trágico episodio generó gran conmoción. Un hombre de 31 años, de nacionalidad ucraniana, fue detenido luego de irrumpir con un cuchillo en una abadía benedictina de Jaroslaw, Polonia, donde atacó a cinco personas. Un sacerdote murió como consecuencia de las heridas y otras cuatro víctimas fueron trasladadas a hospitales.

El ataque ocurrió durante la mañana de este jueves, poco antes de una misa prevista para las 10. Según la investigación preliminar, el agresor habría tomado un cuchillo de la cocina del complejo y primero atacó a personas en esa zona antes de dirigirse hacia la iglesia.

Entre las víctimas había tres sacerdotes y dos civiles. Uno de los sacerdotes, identificado como Stanis?aw Zbojnowicz, murió a causa de las graves heridas.

El agresor ingresó al monasterio con un arma blanca y atacó a cinco personas (Imagen Reuters).

En tanto, las autoridades locales informaron que dos de los heridos continuaban en estado grave y con riesgo de vida, mientras la Policía y la Fiscalía trabajaban para reconstruir lo ocurrido.

Una de las testigo, llamada Barbara Dendor, describió la escena luego del ataque: "Cuando llegué, había un pánico total". También contó que varios jóvenes habían presenciado parte de la agresión y abandonaron el lugar desesperados.

El sospechoso fue reducido y detenido poco después. Según la Fiscalía, había ingresado a Polonia desde Alemania durante la misma jornada. Por el momento, las autoridades no determinaron el motivo del ataque.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó sus condolencias y aseguró que el responsable será castigado "con todo el rigor" de la legislación polaca. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también condenó el hecho y pidió que el acusado responda ante la Justicia. rodeada por policías, bomberos y equipos de emergencia mientras avanzaban las primeras pericias.