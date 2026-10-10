Un hombre entró al recinto de un tigre, fue atacado y murió en un zoológico

Un hombre murió este sábado tras ingresar al recinto de un tigre y ser atacado por el animal en el parque Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, Inglaterra.

Un video del encuentro entre el hombre y el felino dentro del recinto fue grabado y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Según informó el Daily Mail, el servicio de ambulancias de Yorkshire recibió el alerta a las 13:33 y envió dos ambulancias, una unidad aérea y un médico.

Dos minutos más tarde, la Policía recibió el aviso de que una persona había ingresado al recinto.

"Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar", señalaron las autoridades.

Video: así el hombre fue atacado por el tigre





Tras el ataque del tigre, evacuaron y cerraron el parque

El parque fue evacuado y permanecerá cerrado durante el domingo, según informaron el establecimiento y la Policía. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad del hombre fallecido.

La familia de la víctima ya fue notificada y recibe asistencia de agentes especializados. En tanto, la Policía de South Yorkshire confirmó que el tigre permaneció dentro de las instalaciones y no sufrió heridas.

Las autoridades descartaron que hubiera peligro para las personas que se encontraban fuera del recinto.

Por su parte, el parque aseguró que activó de inmediato sus protocolos de emergencia y que colabora con las autoridades para establecer "exactamente qué ocurrió".

También remarcó que la seguridad y el bienestar de los visitantes, los trabajadores y los animales son su prioridad.

Quién es el tigre involucrado en el ataque

Los reportes indicaron que el animal habría sido Altai, uno de los dos tigres de Amur que viven en el parque.

El ejemplar llegó al predio en marzo del año anterior y comparte el espacio con Tschuna, una hembra de la misma subespecie.

Después del ataque, el sector fue cubierto con lonas negras para evitar que los visitantes pudieran ver lo que ocurría dentro del recinto.

Así el tigre atacó al hombre que saltó al recinto en el parque (Captura video).

Algunos testigos afirmaron haber oído hasta cinco detonaciones, aunque también circularon versiones sobre el uso de recipientes de gas para lograr que el tigre regresara a su área.

Una visitante que estaba cerca de la salida cuando bloquearon el paso junto al recinto contó al diario The Star: "Parece que alguien saltó al recinto. La gente dice que escuchó un disparo y que alguien saltó o cayó dentro".

Cómo es el área destinada a los tigres de Amur

El Yorkshire Wildlife Park abrió sus puertas en 2009, mientras que su sector Land of the Tigers empezó a funcionar en 2011. El espacio fue diseñado como una reserva para albergar a estos felinos.

Los tigres de Amur están en peligro de extinción y se estima que quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje, por lo que su conservación es una de las prioridades vinculadas a esta subespecie.