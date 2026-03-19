Un informe denuncia que el gobierno de Donald Trump deporta extranjeros sin permitirles llevarse a sus hijos

Denuncian que en la gestión de Donald Trump hay un alto nivel de deportados que no pueden llevarse a sus hijos, una situación irregular que viola las propias políticas del país del norte.

Un informe realizado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR) arrojó estos episodios, con casos tristes y alarmantes.

Se registró que algunos padres se vieron obligados a dejar a sus hijos al cuidado informal de amigos o familiares que también eran vulnerables a la deportación. Otros fueron separados de sus hijos pequeños, incluida una madre que fue deportada sin su bebé de dos meses.

Tal fue el caso de una madre hondureña de 22 años que no pudo recoger a su hija de 2. "Nunca me dijeron: ‘Tiene una hija, puede traerla', porque la habría traído; ella está muy unida a mí", expresó.

"Hemos constatado que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no preguntan por los hijos de las personas en el momento de la detención. No garantizan que esos niños reciban cuidados seguros ni permiten que los padres decidan qué sucederá con sus hijos si son deportados", apuntó Zain Lakhani, director de derechos y justicia para migrantes del WRC.

La situación de las familias de Honduras

El flagelo se puede ver con profundidad en las familias provenientes de Honduras estudiadas por estas asociaciones. Durante cinco días, los investigadores estuvieron presentes en tres centros de recepción para deportados en San Pedro Sula, Honduras. En esos lugares se entrevistaron a 163 mujeres -tres de ellas visiblemente embarazadas- y a 1094 hombres.

Michele Heisler, médica de PHR que entrevistó a padres en Honduras, afirmó que varios relataron haber intentado explicar a los agentes de inmigración que tenían hijos, pero fueron ignorados.

Aún peor es que algunos de los padres entrevistados fueron separados de sus hijos con discapacidades y neurodivergencia.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) negó llevar adelante estas conductas, pero estas violaciones a los derechos humanos son denunciadas con gran regularidad.