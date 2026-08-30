Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?

Un deslizamiento de tierra y una posterior inundación repentina provocaron una de las mayores tragedias recientes en Nepal. El desastre, originado en la zona del valle de Trishuli, destruyó viviendas, puentes, caminos y edificios, y al menos 752 personas murieron en Nepal y otras 16 en el Tíbet, según reportes publicados en las últimas horas.

En medio de la emergencia, una historia permitió conocer cómo una decisión tomada en cuestión de minutos evitó que cientos de chicos quedaran atrapados en una escuela que poco después sería completamente arrasada por el agua. El protagonista fue Rajendra Dadabi, director de la escuela secundaria Tribhuvan Trishuli, quien recibió una advertencia de un amigo que se encontraba varios kilómetros río arriba.

Un maestro de escuela logró salvar la vida de más de 1600 alumnos en las trágicas inundaciones en Nepal





Todo comenzó alrededor de las 9.20 de la mañana, cuando Rajendra recibió el llamado de un amigo que se encontraba unos ocho kilómetros río arriba. El hombre le advirtió que el agua estaba avanzando rápidamente y que una localidad había sido prácticamente arrasada por el río.

Poco después, un padre ingresó a la escuela y confirmó que el nivel del agua estaba subiendo. Fue entonces cuando el director hizo sonar la campana y ordenó a los docentes que comenzaran la evacuación de las aulas.

"Uno de los padres entró y me dijo que el agua estaba subiendo rápidamente, así que toqué el timbre y les dije a los profesores que evacuaran las aulas", relató el maestro a The Sunday Times.

El círculo muestra cómo la escuela donde trabajaba Rajendra quedó completamente arrasada por la inundación. (Foto: Getty).

La escuela se encontraba a unos 60 metros del río y, aunque parecía estar en una zona relativamente segura, la altura no alcanzó para evitar el desastre. Ante la emergencia, Rajendra también tuvo que ocuparse de los alumnos que todavía se encontraban camino al establecimiento.

Los colectivos escolares ya habían salido, por lo que el director se comunicó con los conductores y les pidió que regresaran inmediatamente. La maniobra resultó fundamental para que los chicos no quedaran expuestos cuando la inundación alcanzó la zona.

Uno de los vehículos, sin embargo, ya estaba cruzando el puente en dirección a la escuela cuando la situación se volvió todavía más peligrosa. "Fue tan rápido que le dije que diera la vuelta. Llegó al otro lado justo cuando el puente se derrumbó", contó.

A pesar de estar alejada del río, la escuela secundaria Tribhuvan Trishuli fue alcanzada por las inundaciones y en el establecimiento perdieron la vida un profesor y un encargado de mantenimiento. (Foto: Facebook/Escuela secundaria Tribhuvan Trishuli)

Mientras el agua avanzaba, los estudiantes comenzaron a subir hacia una zona más elevada. Una de las alumnas sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser trasladada en una motocicleta, mientras que el resto escapó a pie acompañado por el director y otros integrantes del personal.

El propio Rajendra describió la escena: "Los niños estaban aterrorizados, pero el miedo les dio la energía para correr cuesta arriba". Finalmente, los estudiantes lograron refugiarse en una zona elevada mientras las aguas cubrían el establecimiento.

La escuela quedó completamente destruida por la inundación





La evacuación permitió que los 1.643 alumnos de la institución pudieran ponerse a salvo antes de que la inundación destruyera por completo la escuela secundaria Tribhuvan Trishuli. El establecimiento quedó prácticamente arrasado por la fuerza del agua.

Sin embargo, la tragedia también alcanzó al personal educativo. Un profesor de historia social de 32 años, Santos Pariyar, fue arrastrado por la corriente cuando regresó hacia la zona para intentar colaborar con la evacuación. También murió el encargado de mantenimiento, Sultan Lama, quien había regresado para cerrar las puertas del establecimiento.

Tras la emergencia, Rajendra describió la magnitud de la destrucción con una frase que resume lo ocurrido en el valle: "El pueblo había desaparecido y se lo había llevado el río".