Un matrimonio recorrió 100 kilómetros por una ruta italiana con su hijo muerto en el asiento de atrás

Un matrimonio, de origen rumano, protagonizó una dramática situación en el norte de Italia al recorrer alrededor de 100 kilómetros por una autopista sin advertir que su hijo, que viajaba en el asiento trasero, había muerto. El hombre tenía 31 años y, según las primeras pericias, habría sufrido un infarto durante el viaje.

El episodio ocurrió este domingo sobre la Autopista A21, que conecta Turín con Piacenza, entre los peajes de Casteggio y Voghera, una localidad ubicada en la provincia de Pavía, en la región de Lombardía.

Según reconstruyó el diario italiano Corriere della Sera, el padre conducía el vehículo, mientras que su esposa viajaba en el asiento del acompañante y su hijo permanecía en la parte trasera.

Durante buena parte del trayecto los padres creyeron que el joven estaba dormido. Es por eso que su prolongado silencio no les generó inicialmente preocupación, aunque después intentaron comunicarse con él y no obtuvieron ninguna respuesta.

La situación cambió cuando el matrimonio comenzó a sospechar que algo había ocurrido por la falta de reacción del joven. Ante esto, decidieron detener el automóvil en la banquina para comprobar su estado. Fue entonces cuando lo tocaron y lo sacudieron, pero descubrieron que había perdido el conocimiento y no tenía pulso.

Los padres se comunicaron inmediatamente con el servicio de emergencias 112 de Pavía. Sin embargo, cuando los médicos llegaron al lugar, el hombre ya había fallecido. Tras examinarlo, el profesional confirmó que no presentaba signos vitales y constató su muerte.

De acuerdo con lo informado por sus padres a los servicios de emergencia, el hombre había manifestado sus últimas palabras unos 100 kilómetros antes de que descubrieran su estado. También señalaron que padecía algunos problemas cardíacos leves.

Las primeras conclusiones apuntan a que el joven habría sufrido un infarto mientras viajaba en el vehículo familiar y murió sin que sus padres pudieran advertir que atravesaba una emergencia médica. De todos modos, las autoridades italianas continúan con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Por último, la investigación deberá establecer cuándo se produjo exactamente la muerte y confirmar las causas que provocaron el fallecimiento del hombre durante el viaje.