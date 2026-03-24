Un nene jugaba al "ring raje", cruzó la calle corriendo y fue atropellado

Un inocente juego de la infancia conocido como "ring raje", derivó en una tragedia ocurrida en Guadalajara, México.

La broma infantil de tocar el timbre de una vivienda y huir antes de ser descubiertos, terminó con un nene atropellado por un auto al cruzar la calle de manera imprudente.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el menor corrió junto a sus amigos para no ser identíficado, sin advertir la circulación vehicular en la zona.

Al ser embestida, la víctima tuvo que ser asistida de inmediato por los servicios de emergencia alertados por los testigos.

El menor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

El hecho generó fuerte preocupación entre los vecinos y volvió a poner en discusión los riesgos asociados a este tipo de juegos en la vía pública, especialmente por la falta de precaución frente al tránsito.

Por ahora, se desconocen mayores detalles sobre el estado de salud del chico embestido, que quedó internado.