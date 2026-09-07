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Lunes, 7 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ESCÁNDALO

Un pasajero borracho atacó a la tripulación en pleno vuelo y lo ataron con cinta y precintos a su asiento

Un hombre de 67 años protagonizó un violento incidente durante un vuelo. Luego de agredir e insultar a pasajeros y tripulantes, fue inmovilizado y detenido luego de que la aeronave aterrizara.

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Un violento episodio ocurrió durante un vuelo de American Airlines que había partido de Dallas, Texas, con destino al aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Un pasajero de 67 años comenzó a comportarse de manera agresiva aproximadamente dos horas después del despegue y generó una situación de tensión entre quienes viajaban a bordo.

Según los testimonios citados por medios estadounidenses, el hombre comenzó a insultar a los pasajeros y, de manera repentina, tomó del cuello a la persona que estaba sentada junto a él

Además, habría realizado expresiones vinculadas con Jesús y el infierno y lanzó insultos de carácter racista y homofóbico contra pasajeros y miembros de la tripulación.

Un pasajero fue atado a su asiento luego de protagonizar un violento incidente con otros viajeros.
Un pasajero fue atado a su asiento luego de protagonizar un violento incidente con otros viajeros.

La situación escaló rápidamente y varios pasajeros intentaron intervenir para detener al hombre. Finalmente, con elementos proporcionados por la tripulación, lograron inmovilizarlo utilizando precintos de seguridad y cinta adhesiva. El pasajero permaneció sujeto a un asiento durante el resto del trayecto hasta que la aeronave pudo aterrizar.

Uno de los pasajeros que participó en la reducción contó que el hombre se resistió y llegó a morderle la mano. Otros testigos describieron el episodio como una situación de extrema hostilidad que afectó especialmente a quienes viajaban en primera clase y obligó a la tripulación a tomar medidas para preservar la seguridad dentro del avión.

Por la gravedad del incidente, el vuelo AA618 debió modificar su recorrido y desviarse hacia Baltimore, Maryland. Una vez que la aeronave aterrizó, agentes de la policía local y del FBI intervinieron para retirar al pasajero del avión y hacerse cargo de la situación.

La policía de la Autoridad de Transporte de Maryland arrestó al hombre, cuya identidad no fue difundida, y le inició un registro por cargos estatales. Después de que el pasajero fuera retirado, el avión pudo continuar su recorrido y finalmente dirigirse hacia Newark, su destino original.

Tras el episodio, American Airlines emitió un comunicado en el que confirmó que el vuelo 618 fue desviado debido a un pasajero conflictivo y destacó el accionar de sus empleados y de los pasajeros que colaboraron. 

La compañía remarcó que la seguridad de sus clientes y trabajadores es su máxima prioridad y que no tolera hechos de violencia. El caso se suma a una tendencia creciente de incidentes protagonizados por pasajeros conflictivos en vuelos comerciales de Estados Unidos.

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