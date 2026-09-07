Un pasajero borracho atacó a la tripulación en pleno vuelo y lo ataron con cinta y precintos a su asiento
Un hombre de 67 años protagonizó un violento incidente durante un vuelo. Luego de agredir e insultar a pasajeros y tripulantes, fue inmovilizado y detenido luego de que la aeronave aterrizara.
Un violento episodio ocurrió durante un vuelo de American Airlines que había partido de Dallas, Texas, con destino al aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Un pasajero de 67 años comenzó a comportarse de manera agresiva aproximadamente dos horas después del despegue y generó una situación de tensión entre quienes viajaban a bordo.
Según los testimonios citados por medios estadounidenses, el hombre comenzó a insultar a los pasajeros y, de manera repentina, tomó del cuello a la persona que estaba sentada junto a él.
Además, habría realizado expresiones vinculadas con Jesús y el infierno y lanzó insultos de carácter racista y homofóbico contra pasajeros y miembros de la tripulación.
La situación escaló rápidamente y varios pasajeros intentaron intervenir para detener al hombre. Finalmente, con elementos proporcionados por la tripulación, lograron inmovilizarlo utilizando precintos de seguridad y cinta adhesiva. El pasajero permaneció sujeto a un asiento durante el resto del trayecto hasta que la aeronave pudo aterrizar.
Uno de los pasajeros que participó en la reducción contó que el hombre se resistió y llegó a morderle la mano. Otros testigos describieron el episodio como una situación de extrema hostilidad que afectó especialmente a quienes viajaban en primera clase y obligó a la tripulación a tomar medidas para preservar la seguridad dentro del avión.
Por la gravedad del incidente, el vuelo AA618 debió modificar su recorrido y desviarse hacia Baltimore, Maryland. Una vez que la aeronave aterrizó, agentes de la policía local y del FBI intervinieron para retirar al pasajero del avión y hacerse cargo de la situación.
La policía de la Autoridad de Transporte de Maryland arrestó al hombre, cuya identidad no fue difundida, y le inició un registro por cargos estatales. Después de que el pasajero fuera retirado, el avión pudo continuar su recorrido y finalmente dirigirse hacia Newark, su destino original.
Tras el episodio, American Airlines emitió un comunicado en el que confirmó que el vuelo 618 fue desviado debido a un pasajero conflictivo y destacó el accionar de sus empleados y de los pasajeros que colaboraron.
La compañía remarcó que la seguridad de sus clientes y trabajadores es su máxima prioridad y que no tolera hechos de violencia. El caso se suma a una tendencia creciente de incidentes protagonizados por pasajeros conflictivos en vuelos comerciales de Estados Unidos.