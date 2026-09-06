Un periódico británico prevé un conflicto armado por las Malvinas tras los dichos de Trump

El periódico Daily Mail encendió la polémica en torno a las Islas Malvinas al sugerir una hipotética invasión argentina tras declaraciones del mandatario norteamericano Donald Trump. El medio inglés advirtió sobre la postura de Estados Unidos ante un eventual reclamo militar en la región del Atlántico Sur.

La postura geopolítica de Donald Trump

La controversia escaló tras una entrevista televisiva concedida a la señal GB News, donde se le consultó al mandatario estadounidense sobre el respaldo militar hacia el Reino Unido. Frente al hipotético conflicto, el líder republicano evitó garantizar una ayuda directa en la zona austral.

Durante la charla, remarcó la distancia geográfica del conflicto y cuestionó el rol histórico de la OTAN en materia defensiva. Las afirmaciones generaron inquietud en Londres por la histórica neutralidad que mantiene Estados Unidos sobre los derechos de soberanía.

Malestar local por el enfoque británico

El planteo del medio inglés despertó repudio en la Argentina, donde se recordó que la ocupación ilegítima del territorio insular la concretó históricamente la corona británica.

La nota se publicó de manera previa a los anuncios del presidente Javier Milei sobre la estrategia oficial en el reclamo territorial.

El escenario político mantiene en alerta al Atlántico Sur por las recientes medidas vinculadas a la explotación pesquera y los recursos hidrocarburíferos en aguas disputadas. La falta de apoyo explícito de la Casa Blanca suma tensión a las relaciones entre Londres y Washington.