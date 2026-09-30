Un piloto fue apuñalado por su compañero y el avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

Momentos de extrema tensión se vivieron en un vuelo que iba de la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a la israelí de Tel Aviv, en la cual hubo un incidente entre dos pilotos que terminó con uno de ellos apuñalado, por lo que el avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

Fuentes israelíes informaron a los medios de comunicación que el inconveniente fue aparentemente causado por un altercado a bordo del avión, por lo que se emitió una señal de "interferencia ilegal" y una "señal de emergencia" general.

Flydubai confirmó que uno de sus aviones "sufrió un incidente" y que aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk de Arabia Saudita. Asimismo, desde la aerolínea informaron que todos los pasajeros se encuentran a salvo y localizados. En el avión viajaban 174 personas, entre ellos 27 menores, según el medio israelí Ynet.

El vuelo FZ1073 tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion, pero dos horas y media después de despegar desde Dubái, el avión descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 en un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk casi una hora después, según el sitio FlightRadar24.

Activación de la alarma

La alarma se activó cuando el avión emitió el código 7700, que indica una emergencia general, y en algunos registros también apareció el código 7500, reservado para casos de interferencia ilícita o secuestro. Esto llevó a que Israel desplegara aviones de combate y convocara consultas de seguridad de urgencia.

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu comunicó que el incidente quedó bajo control y que se iniciaron gestiones para repatriar a los pasajeros.

Los pasajeros festejaron el aterrizar "sanos y salvos" (Captura de video).

Un funcionario israelí declaró a The Jerusalem Post que "se evitó por poco una catástrofe mayor" en medio de los crecientes temores de que uno de los pilotos intentara secuestrar el avión con la intención de estrellarlo contra el suelo.

Los organismos de seguridad israelíes, incluidos las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Mossad y Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), investigan el caso como un posible acto terrorista.

Tensión en la cabina

Por otra parte, algunos pasajeros contaron al canal israelí Channel 12 que escucharon gritos en la parte delantera del avión y sintieron un descenso brusco antes del aterrizaje en Arabia Saudita. Tras la llegada a Tabuk, fuerzas de seguridad saudíes rodearon la aeronave.

Fuentes de seguridad descartaron que el incidente está relacionado con un secuestro y medios locales mencionaron la posibilidad de un altercado entre los pilotos en la cabina, pero las circunstancias exactas aún se investigan.



