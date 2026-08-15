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Sábado, 15 de agosto de 2026

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CATÁSTROFE

Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia: ya son al menos 47 los muertos

El nuevo movimiento se registró en la isla de Sumatra, horas después del devastador fenómeno que provocó derrumbes, deslizamientos y evacuaciones masivas en distintas regiones del país.

MBurczynsky
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Indonesia volvió a quedar bajo alerta este sábado 15 de agosto luego de que un segundo terremoto de magnitud 6,9 se registrara en el país, pocas horas después del potente sismo que golpeó la isla de Flores y dejó un saldo de al menos 47 personas fallecidas.

El nuevo movimiento tuvo lugar en la zona de Pematangsiantar, en la isla occidental de Sumatra, y alcanzó una profundidad aproximada de 183 kilómetros. Grupos de emergencia trabajan en la zona en búsqueda de sobrevivientes

Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia: ya son al menos 47 los muertos

Indonesia sufrió dos fuertes terremotos en menos de 12 horas 

El nuevo temblor se produjo después de que un terremoto de magnitud 7,7 golpeara durante la madrugada la región de Flores, en el este del archipiélago de Indonesia. 

El primer fenómeno tuvo una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros y provocó graves consecuencias entre ellas derrumbes, deslizamientos y evacuaciones masivas.

Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia: ya son al menos 47 los muertos

Según los últimos balances difundidos por las autoridades, al menos 47 personas murieron, mientras que decenas resultaron heridas y aún son atendidas en diferentes hospitales de la región. 

Los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas y buscando posibles sobrevivientes entre los escombros, por lo que se teme que la cantidad de víctimas pueda aumentar.

Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia: ya son al menos 47 los muertos

El terremoto también provocó derrumbes de viviendas y edificios públicos, cortes de electricidad y deslizamientos de tierra. De hecho, más de 150 casas resultaron destruidas y otras estructuras, entre ellas escuelas y centros sanitarios, sufrieron importantes daños.

Uno de los principales problemas para los rescatistas se concentra en la región de Nagekeo, donde los deslizamientos bloquearon caminos y las comunicaciones quedaron interrumpidas. 

Las dificultades para acceder a algunas localidades complican la evaluación definitiva de los daños y mantienen la preocupación por comunidades que permanecen aisladas.

Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia: ya son al menos 47 los muertos

Tras el primer movimiento, las autoridades emitieron una alerta de tsunami y miles de habitantes abandonaron preventivamente las zonas costeras. 

Se registraron pequeñas olas asociadas al fenómeno, aunque la advertencia fue retirada unas tres horas después. Alrededor de 2.000 personas debieron ser evacuadas y trasladadas a lugares seguros.

La actividad sísmica, sin embargo, continuó durante las horas posteriores. Se registraron más de 230 réplicas después del terremoto principal, algunas de ellas de considerable intensidad, mientras los habitantes permanecían fuera de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes.

Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia: ya son al menos 47 los muertos

Indonesia se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad tectónica y volcánica.

Esta ubicación hace que el archipiélago experimente terremotos con frecuencia y explica la especial vigilancia que mantienen las autoridades ante movimientos de gran magnitud.

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