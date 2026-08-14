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Viernes, 14 de agosto de 2026

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ALERTA

Un terremoto de 7.7 grados sacudió Indonesia: hay alerta de tsunami

Fue en la zona costera del país, en la región de Flores. Se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, mientras que hubo réplicas de 6.3 grados. También hay alerta de tsunami.

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Un terremoto de 7.7 grados sacudió Indonesia. El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros,  de acuerdo a lo que informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).

Se trata de la undécima vez en todo 2026 que se produce un terremoto de más de 7 grados de magnitud. Además, se registraron réplicas de 6.3 grados y hay alerta de tsunami.

Por su parte, el centro de Alerta Temprana de Tsunamis Indonesio emitió una alerta nivel 2 para las regiones Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y Sulawesi del Sureste.

Debido a su escasa profundidad, pudo generar fuertes niveles de sacudida en las zonas próximas al epicentro y en las islas cercanas.

Indonesia está en una zona sísmica

Se calcula que dos millones de personas viven en la isla de Flores, cuya capital, Ende, se encuentra en la zona contraria a donde fue el epicentro fue el sismo.

Indonesia, un vasto archipiélago de más de 17.000 islas, es propensa a los terremotos y a la actividad volcánica por encontrarse en el "Anillo de fuego", un arco de volcanes y fallas tectónicas en el área del oceano Pacífico.

Por el momento, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió alertas naranjas y amarillas para diferentes sectores de la isla de Flores.

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