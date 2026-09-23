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Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
INSÓLITO

Una alumna fingió que su profesor había muerto e hizo un aviso funebre falso para suspender las clases

La estudiante editó una publicación de una casa fúnebre y publicó un comunicado en nombre de la escuela a la que asiste.

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Una estudiante de una escuela del estado brasileño de San Pablo falsificó un aviso funebre para dar por muerto a un profesor y lograr que se suspendieran las clases en su establecimiento.

Como si esto fuese poco, la alumna también ideó un mensaje de condolencias de la Escuela Estatal Profesor Francisco Coccaro de Sorocaba.

El texto informaba que no había clases por "la muerte" del profesor y le enviaba su pésame a sus familiares y seres queridos.

Una alumna fingió que su profesor había muerto e hizo un aviso funebre falso para suspender las clases

Además, la estudiante utilizó como parte de su armado un aviso real usado por la funeraria y modificó los datos para poner los del docente.

También le pedía a la comunidad educativa que rindiera "el debido respeto a la memoria del querido profesor". La Secretaría de Educación de San Pablo (Seduc) convocó a los padres de la menor tras el episodio y tomó medidas disciplinarias.

En cuanto al profesor, recibió asistencia psicológica a través del Programa de Mejora de la Convivencia y Protección Escolar (Conviva).

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