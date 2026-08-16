Una argentina fue detenida en Japón acusada de traficar más de 100 cápsulas de cocaína

Una mujer argentina de 30 años fue detenida en el aeropuerto de Haneda en la ciudad de Tokio, en Japón, el pasado lunes, según se informó oficialmente en las últimas horas cuando intentó ingresar al citado país asiático luego de ingerir más de 100 cápsulas de cocaína.

La acusada fue identificada como Rosa Micaela Quipildor, quien había aterrizado en Japón proveniente de un vuelo desde Londres y en principio fue demorada por la actitud sospechosa que mostró ante las autoridades locales.

La mujer fue detenida con más de 100 cápsulas de droga en su cuerpo.

Tras la primera intervención policial en un control aduanero, la mujer fue trasladada hasta un hospital donde le realizaron una radiografía y determinaron que había ingerido 101 cápsulas de drogas.

Quipildor había viajado al país asiático con más de un kilo de cocaína que había sido envuelto en plástico de forma individual y fue acusada de violar la Ley de Control de Drogas con fines comerciales y la Ley de Aduanas.

Según trascendió, esta mujer tendría tres hijos y estaría domiciliada en el barrio porteño de Flores. Además, no sería la primera vez que tiene problemas con la ley por intentar contrabandear drogas.

Cómo fue el camino de la droga

Quipildor confesó que una mujer que conoció en un festival en Argentina le había propuesto ganar dinero por el contrabando de la droga, y que le habían ofrecido una suma de 7 mil euros para ingresarla al país.

La acusada habría detallado que esta persona le presentó a un hombre para llevar a cabo la maniobra y que las cápsulas de droga las ingirió cuando llegó a Brasil. Esto provocó que comience una investigación para determinar quién le entregó el cargamento y quién debía recibirlo en Japón.

Las autoridades japonesas sospechan sobre la existencia de una red de narcotráfico sudamericana luego de que se produjeran una gran cantidad de casos similares en los últimos meses.



