Una científica murió tras un accidente con bacterias en un laboratorio en Rusia: aislaron a casi 200 personas por un posible contagio de peste neumónica

Las autoridades de Rusia investigan un incidente ocurrido en un laboratorio de Siberia que terminó con la muerte de una científica de 28 años y activó un operativo sanitario en la región de Irkutsk. El hecho tuvo lugar en el Instituto de Investigación Antiplagas de Shelekhov.

Según indican los primeros reportes, la trabajadora del laboratorio fue hospitalizada el martes pasado con síntomas de neumonía grave en Shelekhov.

Posteriormente, la mujer fue conectada a un respirador artificial y murió el pasado jueves. Ante esto, las autoridades sanitarias rusas pusieron a casi 200 personas bajo observación médica como medida preventiva.

La situación generó preocupación debido a la posibilidad de que la trabajadora hubiera estado expuesta a bacterias peligrosas. Según Moscow Times, la víctima contó a los médicos que había roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas mientras recogía muestras para analizarlas.

Luego de lo sucedido, el jefe de la vecina república de Buriatia, Alexei Tsydenov, afirmó que la empleada murió "posiblemente a causa de la peste", aunque descartó que exista un brote en la región.

Por su parte, Rospotrebnadzor, la agencia estatal encargada de las enfermedades infecciosas, informó en las últimas horas que todavía no está claro qué sustancia pudo haberse liberado.

"La situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk, en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov, es estable", aseguró el organismo.

Por último, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, también llamó a la calma y anunció una reunión extraordinaria de la comisión regional antiepidémica por un "caso sospechoso de una infección particularmente peligrosa que afecta a un residente de la región".