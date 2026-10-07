Una ex jueza venezolana denunció que secuestraron a su familia para que firme la inhabilitación de María Corina Machado

Una ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela realizó una grave denuncia sobre las circunstancias que rodearon una de las decisiones políticas más controvertidas de los últimos años: la inhabilitación de María Corina Machado.

Según su relato, varios integrantes de su familia fueron secuestrados y utilizados como mecanismo de presión para obligarla a firmar decisiones contra dirigentes opositores, entre ellas la ex candidata a presidente.

María Corina Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos en Venezuela.

La denunciante, Bárbara Gabriela César Siero, aseguró que miembros de su familia fueron detenidos para presionarla mientras se desempeñaba como vicepresidenta de la Sala Político Administrativa, encargada de resolver recursos relacionados con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

Al brindar detalles sobre lo ocurrido, la abogada relató a través de una carta abierta y un video difundido en redes sociales que los afectados fueron sus dos hermanos y su cuñada, arrestados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en diciembre de 2023.

A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ", aseguró.

Bárbara Gabriela César Siero denunció haber sufrido presiones mientras integraba el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

César Siero sostuvo que durante ese período desconocía dónde estaban alojados sus familiares y no podía mantener contacto con ellos. En ese escenario, afirmó que comenzaron las presiones relacionadas con las decisiones que debía tomar desde su cargo.

Finalmente, el temor por la integridad de sus seres queridos terminó condicionando su actuación y firmó distintas sentencias relacionadas con inhabilitaciones políticas.

Pese a las medidas tomadas, de acuerdo con información publicada este miércoles 7 de octubre, uno de sus hermanos recibió una condena de 12 años de prisión, mientras que el otro y su cuñada fueron sentenciados a tres años.

%uD83D%uDEA8 #URGENTE | La exmagistrada del TSJ, Bárbara César Siero, denuncia que el régimen secuestró a sus familiares y los utilizó como rehenes para obligarla a firmar la inhabilitación política de María Corina Machado y otros líderes opositores. https://t.co/iSNWC45ady — Juan Pablo González %uD83C%uDDFB%uD83C%uDDEA (@Juanegron) October 7, 2026

Tras hacer pública su versión de los hechos, César Siero solicitó protección internacional para ella y su familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Además, responsabilizó al Estado venezolano y a funcionarios vinculados con los organismos de seguridad por cualquier amenaza, persecución, represalia o daño que pudieran sufrir ella o sus familiares luego de hacer pública la denuncia.

Su testimonio vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial venezolano y las circunstancias en las que fueron adoptadas decisiones que condicionaron la participación de dirigentes opositores.