Brutal: Estados Unidos informó cuánto dinero gastó por seis días de guerra contra Irán

Un balance inicial del Conflicto en Medio Oriente presentado por el Pentágono indica que en los primeros seis días de la incursión militar de las fuerzas estadounidenses contra Irán ya costaron más de 11.300 millones de dólares.

El reporte, publicado este jueves por el New York Times, señala que la cifra, considerada hasta ahora la estimación preliminar más completa recibida por el Congreso, no incluye muchos gastos relacionados como el despliegue previo de equipos y personal militar antes de los primeros ataques.

Como resultado, legisladores de ambos partidos esperan que la cifra aumente significativamente a medida que el Pentágono continúe calculando los costos acumulados durante la primera semana, añadió el informe.

Desglose del gasto en armas

Los primeros ataques emplearon armas como las bombas planeadoras de precisión altamente capaces AGM-154, cuyo costo oscila entre 578.000 y 836.000 dólares cada una, según el reporte, que agrega que la Armada de Estados Unidos adquirió unas 3.000 de estas bombas hace aproximadamente dos décadas.

Tanto The New York Times como The Washington Post informaron anteriormente que funcionarios del Pentágono dijeron al Congreso que el Ejército utilizó alrededor de 5.600 millones de dólares en municiones solo en los dos primeros días de los ataques lanzados conjuntamente por Estados Unidos e Israel.