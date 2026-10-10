Una joven de 21 años apuñaló a tres personas en una escuela de Polonia: es el tercer ataque en menos de una semana en el país

Un nuevo episodio de violencia en las escuelas estremece a Polonia, donde una joven de 21 años apuñaló a tres personas con un "objeto peligroso". Es el tercer ataque registrado en menos de una semana.

El hecho ocurrió este sábado en un establecimiento educativo de Varsovia y la mujer terminó detenida.

La joven de 21 años agredió a una estudiante de 17 años y también hirió a otras dos personas, de 17 y 24 años.

Jakub Filipiak, portavoz de la Policía de Varsovia, declaró a Associated Press que ninguna de las víctimas sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida.

Las autoridades no revelaron el nombre de la institución, aunque precisaron que permanecía abierta durante el sábado porque funciona como un centro de educación superior.

Se trata del tercer ataque en una escuela de Polonia en apenas cuatro días (Imagen ilustrativa).

La primera víctima, de 17 años, fue trasladada al hospital, aunque su estado no revestía gravedad.

Las otras dos mujeres heridas, de 17 y 24 años, habían ido al establecimiento para presentar la documentación de inscripción y tampoco sufrieron lesiones graves

La Policía señaló que, según las primeras averiguaciones, la joven no conocía a ninguna de las tres víctimas.

Polonia reforzó la seguridad en las escuelas tras los ataques





El nuevo episodio ocurrió un día después de que miles de policías recorrieran establecimientos educativos de todo el país.

El operativo se puso en marcha tras dos ataques con arma blanca registrados a principios de semana, uno de ellos con una víctima fatal.

La Policía informó que detuvo a 76 personas durante el despliegue. Por su parte, el primer ministro Donald Tusk defendió la medida con un mensaje contundente: "Cuando se trata de la seguridad de los niños polacos y la paz en nuestras escuelas, no hay lugar para concesiones".

Cuáles fueron los otros ataques que conmocionaron al país





La seguidilla de hechos comenzó el miércoles, cuando un estudiante de 19 años atacó a nueve personas en una escuela de formación profesional de la provincia de Mazovia, en el centro de Polonia.

Al día siguiente, un joven de 15 años ingresó a una escuela primaria de Leszczydó?-Nowiny, al norte de Varsovia, y mató a una conserje de 37 años.

Investigan si los ataques están relacionados con un reto viral





Los medios locales señalaron, a partir de información policial, que los episodios de la semana pasada podrían estar vinculados con un desafío viral en internet. Por ahora, esa hipótesis no fue confirmada.

Además, el ministro del Interior, Marcin Kierwi?ski, informó sobre la detención de un joven de 17 años en Sierpc, al noroeste de Varsovia. Según las autoridades, habría manifestado dentro de una escuela que planeaba hacer algo peligroso y lastimar a alguien.

En cuanto al ataque más reciente, la Policía de Varsovia indicó que todavía no pudo establecer si existe una conexión con los casos anteriores.