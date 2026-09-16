Una joven de 21 años fue asesinada a puñaladas tras resistirse a un intento de abuso sexual en Brasil

Una joven de 21 años fue asesinada a puñaladas tras resistirse a un intento de abuso sexual cuando repartía folletos en la puerta de un gimnasio de Londrina, Brasil.

El brutal hecho ocurrió el pasado viernes en el estacionamiento del establecimiento, que todavía no había sido inaugurado. La víctima, identificada como Thaissa Gabriely Oliveira Marques, fue atacada mientras repartía volantes.

Según informó la Policía Civil, el sospechoso fue identificado como Gabriel de Andrade, de la misma edad que la víctima. De acuerdo con su declaración, intentó abusar sexualmente de Thaissa y, ante la resistencia de la joven, la atacó con un arma blanca.

Después del crimen, Andrade huyó del lugar con una herida en una de sus manos. Poco después se detuvo en una calle cercana, donde fue asistido por vecinos y aseguró que había sido víctima de un robo.

La situación comenzó a esclarecerse cuando trabajadores que llegaban al gimnasio hallaron manchas de sangre y alertaron a las autoridades. Poco después, los efectivos localizaron el cuerpo de Thaissa y comenzaron a investigar lo ocurrido.

Durante el interrogatorio, el acusado dio versiones contradictorias a los investigadores y terminó confesando el asesinato. El sospechoso quedó detenido en flagrancia y la Policía Civil informó que fue imputado por homicidio calificado consumado y tentativa de abuso sexual, mientras continúa la investigación del caso.

El gerente del gimnasio declaró que Andrade, quien cursaba el último año de la carrera de Nutrición, había visitado el establecimiento días antes y que incluso había mostrado interés en trabajar allí.

Según detalló, la joven presentó su currículum e incluso participó de una entrevista, aunque finalmente no fue seleccionado para el puesto. La familia y allegados de Thaissa la despidieron este sábado en Londrina.