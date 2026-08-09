Una joven y una beba de 5 meses murieron al volcar una lancha cerca de la Estatua de la Libertad

Una mujer y una beba de cinco meses fallecieron después de que una lancha volcó cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

El trágico accidente ocurrió el sábado, alrededor de las 22:25. El capitán de la embarcación quedó detenido, acusado de imprudencia temeraria.

El cuerpo de la mujer, de 27 años, y el de la niña, de 5 meses, fueron sacados del agua por buzos policiales y llevados al NYU Langone Hospital-Brooklyn, donde ambas fueron declaradas muertas. Algunas versiones indicaban que serían madre e hija, pero la información no fue confirmada en forma oficial.

En tanto, otras doce personas fueron rescatadas y se encuentran en condición estable en hospitales del área.

Un detenido

El capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años y residente de Manhattan, fue detenido según informó CNN. Está acusado de 13 cargos por poner en peligro a otras personas en base a una conducta imprudente.

La Isla de la Libertad, en la bahía de Nueva York, es un popular destino turístico porque alberga la Estatua de la Libertad, la estatua que Francia regaló a Estados Unidos en 1886 como símbolo de la alianza entre ambas naciones.