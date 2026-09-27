Asociaciones de víctimas de abusos sexuales critican la agenda del Papa en Francia

Las asociaciones francesas de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica manifestaron su descontento durante la visita del papa León XIV a Francia.

Los colectivos consideraron insuficiente la atención dedicada al tema dentro de la agenda oficial y cuestionaron el formato del encuentro privado programado en Lourdes con un grupo reducido de siete personas.

Críticas al formato de la reunión en Lourdes

El programa del pontífice incluyó una audiencia a puertas cerradas con siete afectados por agresiones en el ámbito eclesiástico.

Desde la representación del Vaticano, la medida se justificó por el deseo del pontífice de escuchar testimonios personales en un entorno íntimo. Sin embargo, las organizaciones de víctimas sostienen que este formato acotado no refleja la dimensión del problema.

Diversas agrupaciones criticaron la falta de un diálogo abierto con las organizaciones que agrupan a las personas afectadas en el país.

Al evaluar la gravedad de las denuncias registradas en la institución, los representantes de los colectivos señalaron: "Estamos frente a crímenes masivos, incluso frente a crímenes contra la humanidad".

Reclamos sobre el reconocimiento institucional

Las entidades también expresaron su inconformidad por la ausencia de un acto público de mayor alcance o de gestos institucionales más profundos durante la estadía papal. En ese sentido, cuestionaron la postura adoptada tanto por la jerarquía eclesiástica como por las autoridades políticas locales.

Al referirse al tratamiento recibido durante el viaje oficial y a la falta de audiencias con las asociaciones consolidadas, el representante de la asociación Mouv, Gallais, declaró: "Son dos desprecios sucesivos".

A pesar de los reclamos planteados por los colectivos, la jornada en la ciudad santuario continuó según lo estipulado por la agenda del viaje apostólico, donde las autoridades religiosas destacaron las medidas de reparación e investigación implementadas por los obispos franceses en los últimos años.