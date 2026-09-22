Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 22 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
IMÁGENES

Horror en Turquía: adolescente disparó contra el frente de una escuela e hirió a 11 alumnos, 2 de los cuales están graves

El episodio ocurrió en las inmediaciones del establecimiento educativo. El tirador, que tiene 15 años y utilizó una escopeta, fue detenido junto con familiares.

Gabriel Arias
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Momentos de extrema tensión se vivieron en una escuela secundaria de la región turca de Manisa, en donde un adolescente tiroteó con su escopeta el frente del lugar y dejó heridos a 11 alumnos: 2 de ellos están graves.

Fuentes policiales turcas informaron que el hecho ocurrió cerca de las 8 del lunes, en las inmediaciones del establecimiento educativo, por causas que se encuentran investigando.

El sitio Mynet informó que el atacante, identificado como H.O. (15), disparó sin motivo aparente e intentó huir, pero fue rápidamente detenido por la Policía y puesto bajo custodia.

"11 estudiantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad", dijo el ministro de Justicia, Akin Gurlek, quien detalló que también fueron arrestados los padres y el abuelo del menor tras la investigación.

Videos de seguridad

Medios locales difundieron imágenes del joven captadas por cámaras de seguridad que lo muestran antes y después del ataque. En los videos se lo ve caminando con un rifle en la mano y revisando el arma, y luego fue captado huyendo.

Según versiones, el ataque estaría vinculado a una disputa previa entre estudiantes del colegio. Un vecino declaró que escuchó un ruido y fue a la puerta de su casa. "En ese momento, el atacante salió corriendo hacia una calle lateral con un rifle en la mano", sostuvo.

El sitio Mynet informó que el atacante, identificado como H.O. (15), disparó sin motivo aparente e intentó huir, pero fue rápidamente detenido por la Policía y puesto bajo custodia. "11 estudiantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad", dijo el ministro de Justicia, Akin Gurlek, quien detalló que también fueron arrestados los padres y el abuelo del menor tras la investigación.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Videos de seguridadMedios locales difundieron imágenes del joven captadas por cámaras de seguridad que lo muestran antes y después del ataque. En los videos se lo ve caminando con un rifle en la mano y revisando el arma, y luego fue captado huyendo.Según versiones, el ataque estaría vinculado a una disputa previa entre estudiantes del colegio. Un vecino declaró que escuchó un ruido y fue a la puerta de su casa. "En ese momento, el atacante salió corriendo hacia una calle lateral con un rifle en la mano", sostuvo.Secuencia del joven tras escapar del tiroteo (Captura de video).
Secuencia del joven tras escapar del tiroteo (Captura de video).

Ahmet Sökmen, otro vecino, dijo que el alumno de noveno grado "profería insultos y gritaba". "No pudimos intervenir porque llevaba un rifle", agregó un tercer testigo, Mehmet Erduysak, que se despertó por el ruido de los disparos.

Los tiroteos en centros educativos son inusuales en Turquía, aunque en abril se registraron dos ataques similares que provocaron una reacción pública, por lo que el episodio del lunes volvió a encender la preocupación por la seguridad en las escuelas y la circulación de armas.

Refuerzo policial en la zona

Por otra parte, el gobierno de Manisa indicó que, tras el ataque, se reforzó la seguridad en la zona del colegio para evitar nuevos incidentes y garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa.

Según estimaciones de una fundación local, en Turquía circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de ellas de manera irregular, y este dato agrava la preocupación por la facilidad de acceso a armamento, especialmente entre los jóvenes.

Finalmente, la investigación sigue en curso y las autoridades buscan determinar el origen del arma utilizada y los motivos detrás del ataque.

Esta nota habla de:
1
Empezá la primavera con el Cronicazo: ¿Qué números recomienda la Gitana para hoy?
IMPERDIBLE

Empezá la primavera con el Cronicazo: ¿Qué números recomienda la Gitana para hoy?

2
Feriado por la visita de León XIV: cómo funcionarán las escuelas, bancos y la administración pública
A SABER

Feriado por la visita de León XIV: cómo funcionarán las escuelas, bancos y la administración pública

3
ANSES paga las jubilaciones con aumento y bono este lunes 21 de septiembre: quiénes cobran y el calendario
NUEVA SEMANA

ANSES paga las jubilaciones con aumento y bono este lunes 21 de septiembre: quiénes cobran y el calendario

4
Aumento para jubilados en octubre: así quedan las escalas y qué falta definir del bono
DETALLES

Aumento para jubilados en octubre: así quedan las escalas y qué falta definir del bono

5
Cómo se divide el pago de los dos bonos para jubilados en octubre
ATENCIÓN

Cómo se divide el pago de los dos bonos para jubilados en octubre