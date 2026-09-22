Horror en Turquía: adolescente disparó contra el frente de una escuela e hirió a 11 alumnos, 2 de los cuales están graves

Momentos de extrema tensión se vivieron en una escuela secundaria de la región turca de Manisa, en donde un adolescente tiroteó con su escopeta el frente del lugar y dejó heridos a 11 alumnos: 2 de ellos están graves.

Fuentes policiales turcas informaron que el hecho ocurrió cerca de las 8 del lunes, en las inmediaciones del establecimiento educativo, por causas que se encuentran investigando.

El sitio Mynet informó que el atacante, identificado como H.O. (15), disparó sin motivo aparente e intentó huir, pero fue rápidamente detenido por la Policía y puesto bajo custodia.

"11 estudiantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad", dijo el ministro de Justicia, Akin Gurlek, quien detalló que también fueron arrestados los padres y el abuelo del menor tras la investigación.

Videos de seguridad





Medios locales difundieron imágenes del joven captadas por cámaras de seguridad que lo muestran antes y después del ataque. En los videos se lo ve caminando con un rifle en la mano y revisando el arma, y luego fue captado huyendo.

Según versiones, el ataque estaría vinculado a una disputa previa entre estudiantes del colegio. Un vecino declaró que escuchó un ruido y fue a la puerta de su casa. "En ese momento, el atacante salió corriendo hacia una calle lateral con un rifle en la mano", sostuvo.

Secuencia del joven tras escapar del tiroteo (Captura de video).

Ahmet Sökmen, otro vecino, dijo que el alumno de noveno grado "profería insultos y gritaba". "No pudimos intervenir porque llevaba un rifle", agregó un tercer testigo, Mehmet Erduysak, que se despertó por el ruido de los disparos.

Los tiroteos en centros educativos son inusuales en Turquía, aunque en abril se registraron dos ataques similares que provocaron una reacción pública, por lo que el episodio del lunes volvió a encender la preocupación por la seguridad en las escuelas y la circulación de armas.

Refuerzo policial en la zona

Por otra parte, el gobierno de Manisa indicó que, tras el ataque, se reforzó la seguridad en la zona del colegio para evitar nuevos incidentes y garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa.

Según estimaciones de una fundación local, en Turquía circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de ellas de manera irregular, y este dato agrava la preocupación por la facilidad de acceso a armamento, especialmente entre los jóvenes.

Finalmente, la investigación sigue en curso y las autoridades buscan determinar el origen del arma utilizada y los motivos detrás del ataque.