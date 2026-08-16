¡VIDEO! Apartan a un juez por beber vino y fumar durante una audiencia

El juez Milton Lívio Lemos Salles fue separado formalmente de sus funciones tras ser filmado consumiendo vino y fumando un cigarrillo en plena audiencia virtual.

La medida cautelar fue ratificada por la Corregiduría General de Justicia de Minas Gerais y el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, órganos que abrieron una investigación disciplinaria para evaluar la conducta del magistrado durante el proceso judicial.

El escándalo provocó la suspensión inmediata de la sesión e hizo pública la existencia de un antecedente disciplinario contra el funcionario.



Las autoridades judiciales constataron que el profesional ya había recibido una sanción administrativa previa por presentarse con sintomatología alcohólica en un edificio privado.

El historial de sanciones disciplinarias contra Milton Lívio Lemos Salles

Las actuaciones antecedentes contra Milton Lívio Lemos Salles datan del año 2020, cuando se desempeñaba en la 4ª Sala Penal de Belo Horizonte.

En aquella oportunidad, el funcionario se apersonó en estado de ebriedad en el domicilio de una desembargadora con el objetivo de reclamar por una calificación en un concurso de ascenso profesional.

De acuerdo con las actuaciones tramitadas por el Tribunal de Justicia de Minas Gerais, el conserje del inmueble prestó declaración testimonial confirmando que el magistrado llevaba una lata de cerveza, despedía alcoholemia y mostraba marcha inestable.

El expediente administrativo derivó en una sanción de advertencia aplicada formalmente en junio de 2022.

Suspensión del cargo y nueva investigación en el Poder Judicial

La reincidencia del magistrado al exhibir conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública forzó la intervención de la Justicia de Brasil.

Tras la difusión de las imágenes en la audiencia virtual, las autoridades del TJMG resolvieron disponer el alejamiento preventivo del cargo mientras se sustancie el Proceso Administrativo Disciplinario.

Hasta el momento de la resolución cautelar, ni el organismo judicial ni la representación legal de Milton Lívio Lemos Salles formularon declaraciones públicas sobre el trámite del expediente sancionatorio.