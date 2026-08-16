¡VIDEO! Así bombero héroe atrapó en el aire a mujer que saltó de un piso 11 en llamas

Un feroz incendio desatado en un edificio de 21 pisos en el barrio Friedrichshain de Berlín generó escenas de extrema tensión y culminó con un dramático rescate en altura.

El siniestro comenzó a las 6:30 de la mañana en una vivienda ubicada en el piso 11 y forzó a varios residentes a intentar escapar por las cornisas.

El momento más crítico del operativo, registrado en video, fue protagonizado por una mujer que quedó acorralada por el fuego a 35 metros de altura.

Al no poder descender por sus propios medios hacia la escalera mecánica desplegada dos pisos más abajo, la víctima saltó al vacío y fue atrapada milagrosamente en el aire por un bombero.

Operativo de emergencia y daños materiales en el edificio

Las llamas se propagaron con gran velocidad desde el departamento de origen hacia el nivel superior del inmueble.

El aumento del calor y la densa columna de humo negro imposibilitaron la evacuación tradicional de los residentes ubicados en los pisos afectados.

Los equipos de emergencia trabajaron durante casi tres horas para controlar el siniestro y evitar que la afectación estructural comprometiera otras áreas del edificio.

El saldo oficial del incidente reportó al menos cinco heridos que debieron recibir asistencia médica.

Antecedentes recientes de siniestros de gran magnitud en Alemania

El dramático incendio de Berlín se inscribe en una serie de eventos similares ocurridos recientemente en Alemania.

El antecedente más cercano se registró en el mes de marzo en la localidad fronteriza de Kehl, donde el fuego consumió por completo las instalaciones del K Club.

En aquella oportunidad, las autoridades debieron evacuar de urgencia a 750 personas del local nocturno sin registrar víctimas de gravedad.

La estructura resultó con daños de tal magnitud que debió ser parcialmente demolida, mientras los peritos continúan investigando el origen de las llamas.