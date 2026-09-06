¡VIDEO! Así en plena fiesta religiosa explotó pirotecnia: al menos 9 muertos y decenas de heridos

Al menos nueve personas murieron y decenas sufrieron heridas de diversa gravedad tras una potente explosión de pirotecnia ocurrida durante una fiesta patronal en México.

El trágico hecho se produjo mientras una multitud de devotos participaba de las celebraciones patronales comunitarias en honor al santo local.

Las causas del estallido y el impacto en los asistentes

La detonación ocurrió cuando una chispa alcanzó el depósito donde se almacenaba el material pirotécnico destinado a los festejos.

El fuego desencadenó una reacción en cadena que destruyó las estructuras cercanas y tomó por sorpresa a las familias reunidas en el predio religioso.

El impacto de la onda expansiva causó el colapso de techos y mampostería en la zona central de la festividad.

Tras el siniestro, los asistentes y vecinos del lugar iniciaron las primeras tareas de auxilio para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros antes de la llegada de las patrullas.

Operativo de emergencia y atención médica

Equipos de protección civil, bomberos y fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en el lugar para controlar el fuego y asegurar el perímetro.

Los paramédicos atendieron a los sobrevivientes en el sitio y trasladaron de urgencia a los heridos con quemaduras graves hacia los centros de salud más cercanos.

Las autoridades judiciales locales iniciaron los peritajes correspondientes para determinar la cadena de responsabilidades y verificar si el evento contaba con los permisos de seguridad para el acopio y manipulación de artefactos pirotécnicos.