¡VIDEO! Así fue la pelea antes del crimen del exjugador de Los Pumas: "Voy a matarlo"

A cuatro años del trágico hecho ocurrido en París, la difusión de imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad reconstruyó en detalle los momentos previos al asesinato del exjugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu.

La filtración del material, emitida por la televisión francesa en la antesala del juicio oral que comenzó este lunes en la Corte de Asís de París, dejó al descubierto la secuencia que derivó en una sangrienta persecución callejera y en la muerte del ex integrante de la Selección Argentina de Rugby.

Antes del juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu, la TV en Francia difundió un informe del enfrentamiento.

El incidente comenzó la madrugada del 19 de marzo de 2022 en el bar Le Mabillon, ubicado en el VI distrito de la capital francesa. Aramburu se encontraba allí junto a su socio y amigo Shaun Hegarty, con quien compartía la empresa de viajes Esprit Basque.

La noche anterior, el ex rugbier de 42 años había cenado con sus ex compañeros de los Pumas Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, antes del partido entre Francia e Inglaterra por el Torneo del Seis Naciones.

En el mismo establecimiento estaban Loïk Le Priol y Romain Bouvier, militantes de extrema derecha a quienes las víctimas no conocían. El altercado se inició cuando Hegarty le recriminó a Le Priol el modo despectivo en el que le hablaba a otra persona del lugar. Frente a esa intervención, el agresor se levantó y le propinó tres bofetadas a Hegarty.

Informe de la TV francesesa reveló la pelea previa al crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

Minutos después de las 6 de la mañana, cuando los ex jugadores se disponían a retirarse, Aramburu simuló despedirse de quienes luego serían sus agresores y tiró de la capucha del buzo de Le Priol, arrastrándolo al suelo. Se desató una primera confrontación física en la vereda que fue contenida en menos de un minuto por los empleados de seguridad del bar.

"Voy a matarlo": la cacería humana y la hipótesis de premeditación

Tras ser apartados por el personal del local, la tensión no cesó. Según reveló el informe emitido por la televisión francesa (Sept à Huit y TF1), mientras los empleados retenían a los agresores, Le Priol habría exhibido un brazalete de policía junto a un arma de fuego y pronunciado una frase contundente: "Voy a matarlo".

Tras una breve conversación con Bouvier, Le Priol se fue caminando por el bulevar en lo que la justicia califica como el inicio de una "cacería humana". Aramburu y Hegarty caminaban en dirección a su hotel tras hacer una parada para curarse las heridas, pero fueron alcanzados a los pocos minutos en plena vía pública.

El ex jugador, que logró el histórico tercer puesto en el Mundial 2007 con la camiseta argentina, cayó mortalmente herido sobre la vereda del bulevar Saint-Germain.

Los elementos clave que analiza la justicia en el inicio del proceso penal incluyen: