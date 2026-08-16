¡VIDEO! Así habla la primera mujer que usa una prótesis de nariz para cada ocasión

La británica Jayne Hardman, de 48 años, convirtió una compleja afección médica en una causa de concientización pública al revelar que utiliza más de diez prótesis de nariz adaptadas a distintas situaciones cotidianas.

La mujer del Reino Unido perdió su apéndice nasal en 2017 a causa de una vasculitis ANCA-positiva, una rara patología autoinmune que destruyó los tejidos de su rostro.

Entre su variada colección, la paciente cuenta con modelos diseñados para encajar con los cambios de su tez, incluyendo una opción que denomina su "nariz de borracha", creada específicamente para igualar la tonalidad rosada que adquiere su piel tras ingerir bebidas alcohólicas.

El impacto de la vasculitis ANCA-positiva y la extirpación nasal

La vasculitis ANCA-positiva es una enfermedad autoinmune poco frecuente que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos, afectando severamente los cartílagos y la estructura ósea del área facial.

Debido a las complicaciones irreversibles producidas por este cuadro, el equipo médico debió realizarle una cirugía de extirpación de nariz para preservar su salud.

A partir de la intervención, Jayne Hardman comenzó a utilizar prótesis removibles de silicona fijadas con imanes.

Con el tiempo, desarrolló diferentes variantes para adecuar su apariencia estética al clima, las estaciones del año y sus actividades diarias.

Visibilidad en redes sociales y apoyo a la diferencia facial

A través de sus perfiles en plataformas digitales, la mujer británica difunde material informativo para visibilizar la diferencia facial y acompañar a personas que atraviesan procesos similares.

Según relató en una entrevista concedida a la BBC, el objetivo central de su iniciativa es desmitificar el uso de prótesis y ofrecer contención emocional.

La divulgación de su caso busca educar a la sociedad sobre la existencia de la vasculitis, promoviendo la empatía frente a las secuelas estéticas derivadas de patologías complejas.

La respuesta en redes sociales consolidó a Jayne Hardman como un referente de resiliencia y superación personal.