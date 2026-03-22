¡VIDEO! Así Israel bombardeó los puentes sobre el río Litani para separar el sur del Líbano

Las fuerzas militares de Israel iniciaron este domingo una serie de ataques aéreos contra la infraestructura vial del sur libanés.

El objetivo central fue el puente de Qasmiya, un punto neurálgico que atraviesa el río Litani y que funciona como arteria principal entre la región meridional, la gobernación de Sidón y la capital, Beirut.

La operación, ejecutada bajo las directivas del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, busca fragmentar el territorio y anular las cadenas de abastecimiento utilizadas por la organización Hezbolá.

Esta acción militar genera un impacto inmediato tanto en la logística de combate como en la situación humanitaria de las poblaciones locales.

Retirada estratégica y cumbre de emergencia

Ante la inminencia de las ráfagas de misiles, las tropas del Líbano abandonaron sus puestos en las proximidades de la autopista Borj Rahal y la ruta costera.

El mando militar libanés ratificó que el repliegue fue una respuesta directa a las advertencias de ataque lanzadas por Israel sobre esa zona específica.

En la capital, el primer ministro Nauaf Salam encabezó una reunión de carácter urgente con los jefes del Ejército y las fuerzas de seguridad interior.

Durante el encuentro, el mandatario recibió informes sobre la progresión de la incursión israelí, el flujo de ciudadanos que escapan de los bombardeos y los focos de inestabilidad que surgen en diversos puntos del país.

Refuerzos en Beirut

Salam instruyó la intensificación de las medidas de vigilancia y la presencia de efectivos en las áreas más vulnerables, priorizando el control en Beirut para intentar contener el caos interno y salvaguardar a los residentes.

La destrucción de los puentes sobre el Litani marca una fase crítica en el conflicto, dejando al sur del Líbano prácticamente segregado del resto de la nación mientras la tensión regional alcanza niveles de alerta máxima.