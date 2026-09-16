Video: el momento del trágico accidente del helicóptero de un canal de noticias que cubría un choque

Las cámaras del helicóptero de un canal de noticias que se estrelló en Los Ángeles mientras realizaba la cobertura área de un choque de tránsito registraron los segundos previos al accidente que terminó con la muerte de tres personas.

El helicóptero de NBC4 y Telemundo 52 se precipitó este martes por la noche en Chatsworth, cuando sobrevolaba la zona para registrar un accidente protagonizado por una camioneta SUV y un colectivo municipal.

Los bomberos apagan las llamas que ocasionó la caída del helicóptero en Los Ángeles.

Las imágenes captadas desde el propio helicóptero permiten observar cómo la aeronave empieza a experimentar problemas, pierde altura y se sacude durante unos segundos, y que poco después la transmisión se interrumpe.

El impacto, ocurrido a unos 2,4 kilómetros del lugar del accidente que se estaba cubriendo, provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento.

Entre las víctimas estaban la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, y otra persona que estaba en tierra.

La conductora de NBC4 Los Ángeles, Colleen Williams, confirmó la trágica noticia durante la transmisión en vivo: "Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo", expresó con la voz quebrada.

La reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, dos de las víctimas fatales.

Poco después, explicó lo sucedido: "Sabíamos que era un helicóptero de noticias y que habíamos perdido el contacto con nuestra gente allí. Y acabamos de recibir la confirmación de que, efectivamente, el helicóptero NewsChopper 4 se estrelló justo antes de las 7 de la noche en Chatsworth".

Las cadenas de noticias, en tanto, difundieron un comunicado conjunto: "Lamentamos profundamente informar que un helicóptero que brindaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 se vio involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la noche. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida".