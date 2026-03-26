Video: el momento del impacto de una bomba racimo lanzada por Irán contra Israel

Una bomba racimo, lanzada desde Irán, impactó sobre un auto y generó conmoción en la localidad israelí de Kafr Qassem. El vehículo voló por los aires y cayó en el asfalto a unos pocos metros.

En cuestión de minutos, una ambulancia se hizo presente en el lugar para atender a un hombre y una mujer, ambos de unos 50 años, con heridas leves, mientras otros testigos quedaron en estado de shock, en medio del conflicto bélico que se intensifica en Medio Oriente.

Policías y voluntarios colaboraron con la ayuda y comenzaron a retirar escombros, además de revisar los autos volcados. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.

El momento del impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda cercana. Las imágenes del hecho se difundieron por redes sociales y generó todo tipo de críticas ante la ferocidad de este tipo de armamento, que está prohibido.

Qué es una bomba racimo



Una bomba de racimo, conocida también como bomba de fragmentación, bomba de dispersión o submunición es una bomba de caída libre o dirigida que puede lanzarse desde tierra, mar o aire.

Este tipo de artefactos contienen un dispositivo que libera un gran número de pequeñas bombas al abrirse -lo cual hace aumentar el área afectada.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán inició el 28 de febrero con una serie de bombardeos aéreos sobre varias ciudades iraníes, llevados a cabo por sorpresa por Estados Unidos e Israel, mientras estaban en curso negociaciones diplomáticas.