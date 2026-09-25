¡VIDEO! Escapó de un hospital, robó un auto y huyó en contramano

Un hombre de 35 años fue detenido acusado de cometer el robo de un auto en el estacionamiento de un hospital, ser perseguido por la policía durante varios kilómetros y colisionar contra otro vehículo.

El acusado fue identificado como Jordan Eugene Brown, quien se habría escapado de un establecimiento de salud por negarse a realizar un control exhaustivo sobre su estado mental en el estado de Florida.

Los investigadores remarcaron que el incidente ocurrió en el estacionamiento del Palmetto Hospital, cuando Brown se acercó a una mujer que descendía de un auto, la empujó, se subió a la fuerza y salió a toda velocidad.

A pocos minutos de concretarse el robo, las autoridades policiales recibieron una alerta y comenzaron una persecución contra un Nissan Sentra negro que se extendió durante aproximadamente 10 minutos hasta que lograron su detención.

El vehículo fue perseguido por efectivos policiales durante varios minutos.

Testigos que vieron el procedimiento policial detallaron que el conductor había avanzado en contramano y que, a pesar de los esfuerzos policiales para detener la marcha, pudo continuar con su huida.

La persecución culminó cuando uno de los patrulleros chocó desde atrás contra el Nissan, logró que diera un giro e impactara contra otro vehículo que venía por el carril que había ocupado el conductor.

En las próximas horas continuará la investigación sobre el presunto robo del vehículo por parte de Brown, la fuga y la colisión que se provocó en el noroeste del condado de Miami-Dade.

Las autoridades locales no dieron detalles sobre si hubo personas heridas por el impacto, de cómo se encuentra la dueña del vehículo que debió ser atendida por precaución tras la sustracción de su auto, ni sobre el estado de salud del acusado.



